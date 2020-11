Jeannine a 86 ans et contrôle sa boîte aux lettres un peu plus fréquemment que d’habitude au début du mois. Qu’y cherche-t-elle avec tant d’impatience ? Son petit journal familial Tribu, bien sûr ! Dès qu’elle voit l’enveloppe, cela la remplit de joie. Car elle y trouve 14 pages remplies de récits et de photos de ses proches adorés : ses enfants et petits-enfants. Grâce à ce geste chaleureux de sa famille, elle se sent plus que jamais partie intégrante de leur vie.

LE PLUS BEAU CADEAU POUR DES GRANDS-PARENTS DÉVOUÉS

Il n’est pas toujours simple d’impliquer toute la famille dans nos vies trépidantes (et c’est devenu encore plus compliqué en 2020 !). Et qui en souffre le plus ? Nos chers grands-parents. Personne ne s’intéresse autant qu’eux à ce qui se passe dans la famille.

Grâce à Tribu, les grands-parents reçoivent désormais une mise à jour mensuelle avec tous les moments sympathiques de la vie familiale, dans un petit journal imprimé sur du papier de qualité.

« J’AVAIS PEUR QU’ELLE SE SENTE SEULE »

Jeannine est la grand-mère d’Arnaud, le fondateur de Tribu. Après le décès de son mari, Arnaud a eu peur qu’elle se sente seule, et il a cherché des moyens de l’impliquer autant que possible dans la famille. Depuis son lieu de vacances, il lui a envoyé des cartes postales personnalisées avec des photos de la famille. « Ces simples photos l’ont rendue si heureuse, et cela a presque automatiquement donné naissance à l’idée d’un journal : un certain nombre de pages avec les nouvelles de toute la famille à partager sur une base mensuelle. » Avec son excellent ami Mathieu, il a décidé de rendre le concept accessible à d’autres personnes, et c’est ainsi que Tribu a vu le jour.

VOICI COMMENT FONCTIONNE L’APPLI TRIBU

Les événements quotidiens, les occasions spéciales ou les vacances, nos grands-parents veulent tout savoir. C’est pourquoi Tribu a facilité à ce point la création personnelle de ce petit journal :

© LLB

Au début de chaque mois, Tribu envoie le journal familial à l’adresse indiquée.

L’amour familial à l’état pur, c’est tellement simple.