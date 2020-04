Une plate-forme aussi utile aux commerçants qu'aux clients qui y trouvent une offre locale variée.

Le magazine digital French-Connect.com a développé une plateforme de vente online destinée au commerce local, aux artisans et prestataires de services qui oeuvrent #madeinbelgium. Cette marketplace, le French-connect.store se veut une réponse aux commerçants qui recherchent une solution simple et sans technicité, tout en restant autonomes sur la gestion des commandes clients.C'est un peu comme si ils pouvaient louer son e-shop dans un centre commercial virtuel : "Il sera opérationnel en quelques jours, avec toutes les facilités : système de paiement online agréé, galerie de photos, descriptif des produits, interface de suivi de commande. La plate-forme a été peaufinée depuis deux ans et a déjà démontré son efficacité : tout a été testé et optimisé » explique Muriel Chapelle, co-fondatrice de French-connect.store"Le système a été prévu pour laisser un maximum d'autonomie au commerçant. Il gère ses commandes et les interactions avec ses clients", précise Stéphanie Sellier, fondatrice de French-Connect.

Le commerçant peut intégrer un onglet shop online sur son site qui mène directement et instantanément à sa page de e-commerce avec son logo et son univers.

Pour les clients, cette plate-forme offre un éventail de e-boutiques locales et artisans à Bruxelles (mais aussi à Paris), à l'heure où soutenir le "petit commerce" s'annonce décisif.