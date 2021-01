Un arbre unique: le Ginkgo biloba Magazine Marie Pascale Vasseur et Marie Noëlle Cruysmans

À l’époque des dinosaures, il y a 150 à 200 millions d’années, bien avant l’arrivée sur terre des conifères et des feuillus, le Ginkgo biloba figure parmi les arbres les plus anciens de la planète. Très répandu à cette époque en Europe et sur tout l’hémisphère nord, il disparaît peu à peu avant les âges glaciaires. L’espèce n’est pas éteinte pour autant, quelques-uns persistant en Chine.