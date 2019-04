Artisans du végétal, ils sont producteurs de plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces, pépiniéristes généralistes ou spécialisés dans les plantes de collection. « Privilégier la qualité et le local ! » est le thème choisi cette année. L’Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W), la Fédération Wallonne de l’Horticulture (FWH) et le Collège des Producteurs ont ainsi uni leurs forces pour faire de cette onzième édition, qui draine chaque année plus de 20.000 visiteurs, un franc succès.

HortidécouVERTES convie les curieux à venir découvrir comment les plantes et fleurs de nos jardins et de nos espaces verts sont multipliées et cultivées par des producteurs professionnels. La journée met aussi à l’honneur les métiers de fleuriste et d’entrepreneur de jardins. Chaque horticulteur ou pépiniériste participant invite, sur son exploitation, un fleuriste et un entrepreneur de jardins à tenir un stand pour y présenter son métier.

Que vous soyez passionné de jardinage ou jardinier débutant, « Hortidécouvrez-les ! » le temps d’une journée qui ravira les grands, comme les plus petits ! Rendez-vous sur HortidécouVERTES et découvrez la liste des participants près de chez vous qui vous proposent des activités, des démonstrations et des animations diverses et variées.

Les activités

- Production d’arbustes, de petits arbres et d’annuelles ;

- Production de rosiers ;

- Production de plantes pour jardinières et terrasses ;

- Micropropagation in vitro de rhododendrons, azalées à feuillage caduc et kalmias latifolia ;

- Production de plantes de rocaille et aquatiques, ainsi que de plantes aromatiques, légumes et petits fruitiers ;

- Production de légumes à repiquer, plantes aromatiques et plants de légumes bio ;

- Production de courges ornementales, de couvres-sols, de vivaces, de graminées, de bulbeuses, de muguet et de chrysanthèmes. ;

- Production de conifères et plantes pour haies vives ;

- Production de sapins de Noël ;

- Etc…

Les démonstrations

- Greffage et bouturage ;

- Empotage et explication des différentes étapes de production ;

- Confection de jardinières, carré potager et mode d’emploi ;

- Conseils en aménagement de pièces d’eau ;

- Exposition de légumes oubliés,

- Etc...

Les animations

- Brocantes spéciales « jardins » ;

- Ateliers « art floral » ;

- Apiculteur, cordelier, potier et autres ;

- Découverte des ânes et des lamas ;

- Jeux pour enfants, trampolines et châteaux gonflables ;

- Animations musicales ;

- Restauration avec des produits du terroir, bar avec boissons et bières locales ;

- Tombolas et jeux-concours.

Toutes les infos sur :

HortidécouVERTES

Ouvert le dimanche 14 avril de 10h à 18h

Parcourir la brochure

Liste des participants près de chez vous

Pour tout renseignement complémentaire :

Fédération Wallonne Horticole

47, Chaussée de Namur

B-5030 GEMBLOUX (Belgique)

Tél : +32/ (0)81 62 73 10