La Maison de champagne Veuve Clicquot ne serait pas celle que l'on connaît si Barbe Nicole Clicquot, née Ponsardin, devenue veuve à l'âge de 27 ans, ne se retrousse les manches pour honorer la mémoire de son mari François. Avant le drame, la jeune femme arpentait déjà les coteaux champenois avec son époux. A sa mort, malgré les objections de sa belle-famille, elle se refuse à vendre les vignes et se lance à l'assaut du marché et des nouveautés. On l'a très vite appelée "La Grande Dame du champagne" !

Depuis 1972, Veuve Clicquot a voulu soutenir cette esprit d'entreprise et cette audace au féminin au travers du Business Woman Award. Cette année, le nom change mais l'esprit est le même : pousser la passion, a créa-tivité et l’esprit d’entreprise en récompensant et en mettant en lumière des femmes qui ont bâti, repris ou développé une entreprise. De véritables rôle modèles, qui inspirent par leurs parcours remarquables. À ce jour, 350 femmes de 27 pays ont déjà été honorées par ce prix.

Cette année, bonne nouvelle pour la Belgique, la Maison Veuve Clicquot braque pour la première fois les projecteurs sur les dirigeantes d’entreprise du territoire en présentant la première édition belge du Bold Woman Award. Et ce genre de prix est toujours aussi important, tant les barrières structurelles mais aussi mentales sont encore nombreuses qui empêchent de se réaliser complètement en tant que cheffe d'entreprise. Par exemple, en Belgique, les femmes estiment qu'elles doivent agir davantage comme des hommes pour réussir en tant qu'entrepreneure (45% du total des femmes sont d'accord). L'accès au financement de leur entreprise semble plus difficile pour les femmes belges que pour les hommes (près de la moitié des femmes et seulement un tiers des hommes le pen-sent). Les femmes entrepreneures belges estiment également qu'avoir un modèle est un élément essentiel pour entreprendre.

Bold by Veuve Clicquot est donc un programme désormais international qui vise non seulement à offrir une reconnaissance aux femmes qui contribuent de manière significative au monde de l’entreprise, mais aussi à mettre en lumière les obstacles qui entravent leur réussite.

Les candidatures sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 15 juin 2021 sur le site officiel de la Maison : https://www.veuveclicquot.com/fr-be/bold-by-veuve-clicquot/nomination. C'est important de s'inscrire car tous les Role Models sont importants de même que montrer que la Belgique est une terre de femmes entreprenreuses ! Si vous sentez que vous faites "preuve d'audace entrepreneuriale", que vous "réinventez les traditions avec succès" et que vous avez "une approche éthique de votre activité", alors inscrivez-vous ! Les finalistes Bold Future Award et Bold Woman Award seront annoncées d'ici le 31 juillet 2021