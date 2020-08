1. Le domaine provincial d'Huizingen

Au coeur de la région flamande, dans la province du Brabant flamand, réside le château de Huinzingen. Autour de cet édifice, un domaine naturel et fleuri s’étendant sur des hectares. En cette période de fortes chaleurs, quoi de mieux que de se balader au sein d’un arboretum et d’une forêt à l’abri du soleil. Il est également possible de se baigner dans une piscine extérieure, très utile pendant cette canicule. Le parc possède aussi des installations sportives et notamment nautiques comme un complexe de canotage.

2. Le Parc de Boekenberg

Situé à Deurne, près d’Anvers, le Boekenbergpark est un endroit idéal pour résister aux fortes chaleurs dans le plus grand respect de l’environnement. Une véritable piscine naturelle est à votre disposition pour une baignade écologique. Les plantes, appelées colliers de roseaux, au bord de l’étang permettent à l’eau d’être purifiée. La taille du bassin (73 mètres) est suffisante pour accueillir un large public. Cependant, en temps de fortes chaleurs et de crise du Covid, l’accès est limité à 200 visiteurs toutes les 1h30. Les informations en détail sont à retrouver sur ce lien : https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052639d8a6ec798b4b1c/zwemvijver-boekenberg-deurne.

3. Le lac Bambois et ses jardins

Le lac Bambois est aussi un domaine à ne pas rater ce week-end en cette période caniculaire. Entre Charleroi et Namur, vous pourrez vous rafraîchir à Fosses-la-ville où deux plages de sable vous attendent. Une cafétéria avec glaces et boissons permettra aussi de vous désaltérer. Le site de 48 ha, classé Natura 2000, dispose également de 12 jardins thématiques pour vous promener.

4. Robertville-les-Bains

La province de Liège abrite le lac de Robertville, site idéal pour se tremper et se détendre en famille ou entre amis. Pour les amateurs de sensations et les enfants, vous retrouverez sur place un plongeoir et un trampoline aquatique. Des bateaux électriques, des pédalos et des barques à rames pourront aussi être loués.

5. Le lac de Butgenbach

Niché dans la province de Liège, proche de la frontière allemande, le village de Butgenbach dispose d’un vaste lac pour les amateurs d’activités nautiques. Voile, pédalo, surf, canoë ou encore volley-ball à l’eau sont proposés.

6. Le vallon du Ninglinspo



Également dans la province de Liège, une évasion est possible dans le bassin l’Amblève près de d’Aywaille. Le Ninglinspo creuse la roche et trace une vallée sur des kilomètres. Un endroit parfait pour une randonnée au cœur d’une forêt avec quelques sauts dans des réservoirs et sous des multiples cascades.

7. Le yacht club de Genval

Comme pour n’importe quel lac, il est possible de se baigner dans le bassin de Genval. Mais celui-ci propose plusieurs nouveautés. Tout d’abord, une base nautique nommée le Genval Yacht Club met à disposition des visiteurs des pédalos, barques, kayaks et paddle. Rien de bien original direz-vous. Cependant, le centre propose aussi des barges capables d’accueillir des familles entières pour un barbecue ou un apéritif au milieu de l’eau. Il est d’ailleurs possible de réserver une promenade avec un guide qui contera l’histoire du lac de Genval. Alléchant.

8. Les mines de Genk

Encore un moyen original de se prémunir de la chaleur. Si vous n’êtes pas claustrophobes, descendre à huit mètres de profondeur pour ressentir des températures plus douces dans des galeries minières pourrait être le plan idéal. 18° seulement dans le labyrinthe de Genk avant d’arriver dans une salle audiovisuelle pour vous replonger plusieurs dizaines d’années plus tôt, dans l’enfer de la mine belge. C-mine propose également des séances de cinéma en plein air à regarder depuis votre voiture à la mode américaine.

9. Les jets d’eau à Bruxelles

Si vous résidez la capitale, de nombreuses places permettent aux habitants de ne pas céder sous le poids de la chaleur. Ainsi, la place du Miroir, la place Rogier, la place Dumon, la place Fernand Cocq, la place de l’Ancienne Barrière, la porte de Ninove et la Fontaine Simonis sont des emplacements essentiels de Bruxelles à ne pas rater pour ce week-end caniculaire.

10. Les sous-sols de la capitale

Enfin, si rester cloîtrés dans un appartement ne vous plaît guère malgré la chaleur, vous pourrez choisir de vous terrer dans les sous-sols archéologiques de Bruxelles. Coudenberg, un palais souterrain, vous ramènera des centaines d’années auparavant en plein milieu du Moyen-Âge.

Bonus

Le Sahara de Lommel, situé dans la province du Limbourg, est aussi un véritable paradis rafraîchissant. On retrouve des hectares de sables et de dunes avec, en son centre, une oasis, un lac entouré de pins. S’il est possible de faire le tour de cette réserve à vélo, la baignade et l’accès à la plage de sable sont interdites cet été jusqu’au 31 août à cause de la crise sanitaire.