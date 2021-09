Quelques idées pour entamer et égayer la rentrée!

Mais de quoi donc a-t-on envie à la rentrée? On n'ose pas dire après l'été car, sauf à avoir été scruter d'autres cieux, on ne l'a pas vraiment vu passer sous nos belges latitudes. A moins d'un été indien pour lequel on prie des deux mains, parlons donc plutôt de rentrée. Envie de faire peau neuve? De prolonger quelque peu le bronzage pour qui a vu le soleil cette année? Envie d'hydrater sa peau parce qu'elle ne l'est jamais assez? Envie de découvrir l'une ou l'autre nouveauté?

Voici de quoi s'amuser, se bichonner ou tout simplement se faire plaisir.

Douceur du corps

Pour la douceur du corps, Annayake propose un exfoliant, le soin idéal pour faire peau neuve. Délicieusement parfumée, sa texture fraîche et onctueuse, enrichie en actifs hydratants, contient de la poudre de riz pour assurer une exfoliation douce mais efficace. Pour une peau débarrassée des impuretés, lissée, unifiée et prête à recevoir une crème hydratante.

© annayake

Exfoliant douceur pour le corps 24 h, Annayake, disponible chez Planet parfums, 200 ml, 30 €.

Organique

Le must côté mascara est signé Kjaer Weis. Tout premier mascara certifié organique, IM-possible mascara est rechargeable. Son packaging est composé à 50% de plastique recyclé alors que ses brosses sont en nylon 100% recyclé. Côté performances: il apporte du volume tout en allongeant les cils.

© Kjaer Weis

IM-possible mascara de Kjaer Weis, disponible dans les magasins Planet parfum, 34 €. Prix de la recharge : 26 €.

Face aux écrans

Pour réparer la peau et se protéger des effets de la lumière bleue dégagée par les écrans en tous genres, Susanne Kaufmann propose un soin de jour avec Blue light defence and moisturising mist. Il hydrate, active la production de collagène tout en ralentissant le vieillissement cutané.

Crème de jour Susanne Kaufmann, 75 ml, 63 €

La mousse autobronzante

Agissant à la fois comme produit anti-âge et comme hydratant, la mousse autobronzante Vita Liberata pour le corps se décline en trois teintes allant du light/medium au Super/dark en passant par le medium/dark. Agréable à appliquer, l'eau moussante de bronzage sèche rapidement et garantit l'absence de risque de trace sur les vêtements et la literie.

© Vita Liberata

Mousse autobronzante Vita Liberata, en vente chez Beauty by Planet Parfum, 29,9 €

L'auto-bronzant personnalisé

Pour un effet rayonnant: 2 gouttes; 4 pour ensoleillé; 8 et vous serez dorée ou alors 1é pour être carrément bronzée. C’est ainsi qu’il faut doser Le concentré autobronzant FACE Tan-Luxe, qui agit en synergie avec le régime de soins de la peau existant, transformant la crème hydratante, le sérum ou son huile préférée en un autobronzant personnalisé.

© The Face

Concentré auto-bronzant the face, Tan-Luxe, en vente chez Beauty by Kroonen, www.shopbeautybykroonen.com, 30 ml, 46 €

L'huile 3 en 1

Pour illuminer et hydrater en profondeur la peau, Topicrem a sorti une huile ultra-hydratante, 3 en 1 pour le corps, le visage et les cheveux, spécialement conçue pour peu et cuir chevelu sensibles. Au parfum floral et oriental, elle se compose d’huile de Carthame et d’onagre.

© Topicrem

Lait corps ultra-hydratant Topicrem, 125 ml, en vente en pharmacie, 21,90 €

Le scrub du cuir chevelu{{9}}

Pour compléter son rituel de soin, Rituals Cosmétics a élargi sa gamme notamment avec un soin gommage du cuir chevelu. Véritable innovation, l'Elixir Collection Purifying Scalp Scrub & Shampoo contient des cristaux de sucre à grain fin et de l'huile d'argan. Il élimine en douceur les peaux mortes, l'excès de sébum et les résidus de produit, pour des cheveux superbement assainis et éclatants de santé. Idéal après l'été.

© Rituals Cosmetics

Elixir Collection Purifying Scalp Scrub & Shampoo, Rituals Cosmetics, 18 €

Le masque des cheveux

Même les cheveux gras deviennent parfois secs sur les

longueurs et les pointes.

C'est pourquoi, dans sa nouvelle gamme Spécifique Divalent, Kérastase propose notamment un gel-masque réhydratant intense pour les longueurs sensibilisées et déshydrates. Spécialement élaborée pour les cheveux avec des racines grasses et des longueurs plus sèches, cette formule au parfum frais cible le cheveu là où il a besoin d'un soin intense.

© Kerastase

Masque-gel réghydratant, Spécifique Divalent, Kérastase, 200 ml, 39 €

L'huile 10 en 1

Une huile pour cheveux 10 en 1, ni plus ni moins. C’est ce que promet Absolut Repair Oil de L’Oréal professionnel. En l’occurrence, elle nourrit les cheveux, resurface instantanément la fibre, rend les cheveux légers au toucher, plus souples, plus doux, les démêle, soigne la fibre et la protège, donne de la brillance et apaise le cuir chevelu. Rien que ça!

© L'Oréal

Absolut Repair oil, L’Oréal professionnel, 50 ml, 25 €,

L'anti-taches

Pour celles qui rêvent d’avoir un teint uniforme et voir les petites taches brunes s’effacer, les laboratoires Filorga proposent la gamme Skin-Unify qui se compose de trois produits spécifiques: Intensive, Crème et Radiance. Chacun contient un cœur de formule unique triple action, inspiré de trois techniques de médecine esthétique (laser, peeling et medical strobing) pour redonner à la peau l’uniformité recherchée.

© Filorga

Skin-unify, Filorga,de 39,90 à 61,90 €

Plein les yeux

Cerfeuil des bois et curcuma, voilà entre autres, la recette à la base du double sérum yeux de Clarins. Cette double formule inédite concentrée à 96 % d’ingrédients d’origine naturelle est enrichie en 13 extraits de plantes pour lisser les rides, réduire les poches et les cernes, fortifier et protéger la peau si fragile du contour de l’œil et, in fine, illuminer le regard.

© Filorga

Double sérum eye, Clarins, 20 ml, 72 €