Le public de retour aux défilés de mode

Les files de taxis et le ballet des berlines noires sont là pour l’attester : la fashion week de Milan va repartir ce mercredi sur les chapeaux de roues et en présence du public après 18 mois de crise sanitaire. Sur les 65 défilés prévus jusqu’au 27 septembre qui dévoileront la future saison féminine Printemps/Été 2022, 43 sont physiques et 23 numériques.

Bien sûr, on est loin d’un vrai retour à la normale : les invités devront présenter un pass sanitaire pour accéder aux festivités et le port du masque sera de rigueur dans les rangs des défilés Fendi, Prada, Versace, Dolce&Gabbana, Missoni, Ferragamo, Etro… Et les jauges sont encore très réduites, parfois de moitié, notamment parce que de nombreux journalistes et acheteurs venant des pays encore soumis à des restrictions de voyages ne seront pas présents. Les budgets aussi ont été revus à la baisse, bref la débauche de moyens des années pré-Covid n’est pas encore à l’ordre du jour.

La reprise des événements en présence intervient dans un contexte de redémarrage économique "et montre le courage des organisateurs, la ténacité des entreprises et le soutien de l'industrie italienne", a estimé Carlo Ferro, président de l'Agence italienne du commerce.

Les chiffres de la mode italienne (les secteurs du textile, de l’habillement, du cuir, des chaussures et de la maroquinerie) donnent des signes encourageants avec une croissance du chiffre d’affaires au premier trimestre 2021 de 24 % par rapport à la même période en 2020.

Cela reste malgré tout 15 % en dessous des niveaux pré-Covid.