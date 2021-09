Tendances mode : une saison automne-hiver plus audacieuse que jamais

Après une année rythmée par les confinements et la morosité ambiante, les grandes tendances de la mode automne-hiver 2021 entendent bien insuffler au quotidien un nouveau vent de liberté ! Préparez-vous à être surprises par un tourbillon de couleurs et de matières qui va résolument égayer votre rentrée.

Une garde-robe empreinte de nostalgie

Est-ce parce qu'elles véhiculent le souvenir de l'insouciance et de l'indépendance, les sixties signent leur grand retour et ne cessent d'influencer les créateurs. La petite robe noire cintrée fait son grand « come-back ». En l'associant à des bottines Chelsea ou à des cuissardes en cuir, vous aurez tout bon ! Osez les accessoires vintages, comme le foulard, en choisissant de préférence un carré de soie aux nuances vives. Portez-le dans les cheveux pour styliser une coiffure sobre ou rehausser un chignon. Vous manquez d'inspiration ? Jetez donc un coup d'œil aux catalogues des boutiques de mode en ligne, comme celui d'Omoda.

La maille, pièce indétrônable de l’hiver

Porté à même la peau, le pull à grosse maille est un basique qui sera décliné avec audace dès l’automne. Il s’allonge volontiers pour se transformer en robe XXL unie, aux nuances chair ou ivoire. À la fois douce, confortable et rassurante, la laine réchauffera votre hiver. Notre astuce : superposez un débardeur avec un cardigan en jouant sur les coloris pour créer la surprise.

Le cuir, sous toutes ses formes

Clin d'œil aux années 80, blousons et perfectos sont plus que jamais sur le devant de la scène. Mais la grande nouveauté est l'utilisation du cuir comme matériau de base des dressings féminins et masculins. Vous pourrez associer jupes, pantalons, vestons, robes et tuniques en peau pour arborer une silhouette à la fois sensuelle et élégante, un brin rebelle.

Des couleurs qui en jettent plein la vue

Qu'on se le dise, en cette rentrée un peu particulière, les couleurs donneront le ton avec un seul objectif : célébrer la vie ! C'est le moment ou jamais d'oser le tailleur jaune citron ou la veste rose framboise, idéale pour réveiller votre jean slim préféré. Si vous trouvez ces vêtements trop extravagants, vous pouvez envisager une alternative plus sobre, en optant pour la couleur phare de la rentrée : le lilas. Cerise sur le gâteau, ce violet délicat sublimera à merveille votre bronzage.

De la fourrure, oui, mais synthétique !

La mode est très souvent le reflet des préoccupations sociétales et la condition animale ne fait pas exception… On adore la fausse fourrure pour son élégance et sa sophistication, mais aussi pour son côté enveloppant. Que vous choisissiez un manteau trois quarts ou un blouson, vous pourrez vous réchauffer sans culpabiliser. La bonne combinaison cet hiver : un boléro en faux vison sur une jupe frangée, associé à des chaussures plates en cuir, comme des mocassins.

Toujours en phase avec leur époque, les marques de prêt-à-porter rivalisent d'inventivité pour répondre à notre soif de renouveau. La collection automne-hiver 2021 s'inscrit ainsi dans une mouvance particulière placée sous le signe de la fantaisie et de l'indépendance retrouvée.