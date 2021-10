Les cosmétiques se mettent au parfum d'Octobre rose, en éditions limitées pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

Octobre rose : en ce mois de sensibilisation au cancer du sein, nombreuses sont les marques de cosmétiques, notamment, qui marquent leur soutien et leur engagement pour cette cause. Le plus souvent en versant une somme, plus ou moins généreuse et depuis plus ou moins longtemps, à une association active dans ce domaine ou plus directement à la recherche. Une façon aussi pour les clientes de se montrer solidaires avec les femmes atteintes de ce cancer encore bien trop fréquent.

Pour soutenir toutes ces femmes dans leur combat face à la maladie et dans la reconstruction de l’image de soi qui suit l’épreuve, la marque Même, première gamme dermo-cosmétique dédiée aux personnes concernées par le cancer, s’est engagée à verser toute l’année durant 1 % de son chiffre d’affaires à Unicancer, le réseau français des centres de lutte contre le cancer.

Dans cette gamme de soins très spécifiques, vendue en pharmacies, on trouve notamment une brume pour apaiser le cuir chevelu, formulée avec 88 % d’ingrédients d’origine naturelle, particulièrement précieuse quand la perte de cheveux consécutive aux traitements entraîne irritations et démangeaisons. Mais aussi une crème visage et une autre pour le corps, une BB crème, une huile lavante ou encore une pommade démaquillante à base d’huile d’amande douce, d’huile de noix de coco et cires naturelles. Pour soulager les sensations de brûlures et d’inconfort du syndrome mains-pieds auquel doivent faire certains patients suite aux traitements anticancéreux, Même propose des gants et des chaussons de soin imbibés d’ingrédients apaisants, comme du gel d’aloe vera, du beurre de mangue ou encore de l’huile d’amande douce.

Deux jeunes créatrices

"Le format en cosméto-textile est ultra pratique à utiliser et permet une action en occlusion qui renforce l'efficacité du sérum", expliquent les créatrices de la marque, Judith Levy et Juliette Couturier, toutes deux touchées de près par la maladie. Ces deux jeunes Françaises ont ainsi développé, en collaboration avec des oncologues et des onco-dermatologues, cette gamme - née en 2017 - de soins formulés avec 92 % d'ingrédients d'origine naturelle en moyenne.

Outre les soins pour la peau et les cheveux, vendus à des prix plus que raisonnables, Même offre aussi du maquillage correcteur et des produits spécifiques pour les ongles (soin réparateur, soin fortifiant, huile dissolvante, base protectrice, top coat et vernis au silicium). Dernier-né de la gamme, un sérum revitalisant pour les cils et sourcils (21 €) dont la composition naturelle permet de stimuler, fortifier et soutenir la repousse après une alopécie liée aux chimiothérapies, tout en douceur grâce à sa formule apaisante et protectrice, idéale pour les peaux et les yeux sensibles.

Des produits vendus en éditions limitées dans le cadre d'Octobre rose

Douceur des mains

Végétalienne et à base de 95 % d’ingrédients d’origine naturelle, la crème hydratante pour les mains Hand Relief d’Aveda est vendue en édition limitée au logo du ruban rose dès octobre. A chaque produit vendu, 10 euros seront versés pour la Fondation pour la recherche contre le cancer du sein (Breast cancer research foundation).

©aveda

Hand relief, Crème hydratant Aveda, 100 ml, www.aveda.eu, 30 €

Rien que pour vos yeux et vos lèvres

Baptisée Brave&Beau, la trousse d’Estée Lauder offre tout ce qu’il faut pour rehausser le regard, repulper la peau et lui redonner de l’éclat, mais aussi hydrater les lèvres avec le baume hydratant. A chaque kit vendu, 20 % du montant seront versés à la recherche sur le cancer du sein.

©estee lauder

Trousse Brave&beau, en vente en parfumeries et sur www.esteelauder.be, 72,40 €

Le sérum ultra léger

Comme d’autres marques du groupe Estée Lauder, Darphin soutient la Breast Cancer Research Foundation en versant 10 € à chaque sérum Intral Daily Rescue Serum vendu. Décoré pour l’occasion du ruban rose, ce sérum best-seller ultra léger, à absorption rapide hydrate instantanément les peaux inconfortables, apaise les rougeurs et des irritations pour rendre le teint plus uniforme et la peau plus douce.

©darphin

Intral Daily Rescue Serum, Darphin, 30 ml, 63 €

Pour booster la vitalité

Pour marquer son engagement dans la lutte contre le cancer du sein, LPG endermologie propose en édition limitée des produits bien ciblés et bien choisis. Le booster de vitalité Endermonutri, pour stimuler les performances physiques et mentales, réduire la fatigue et renforcer le système immunitaire. Et pour le visage, un sérum lissant hydratation intense pour booster l’hydratation, lisser les traits et combler rides et ridules. Enfin, pour le bien-être, un thé rose litchi, à base de thé blanc (brûle-graisses), hibiscus (effet drainant), coriandre et rose pour favoriser la digestion et aubépine pour un effet relaxant. Pour chacun de ces produits vendus, LPG reverse 1 petit euro à l’association Think Pink.

©LPG

Booster vitalité endermonutri et sérum lissant hydratation,en vente en instituts de beauté offrant les traitements LPG , 39 € et 49 €

La bougie aromatique

Partenaire fidèle depuis plusieurs années déjà de Think Pink dans la lutte contre le cancer du sein, Ici Paris XL offrira 5 € pour tout achat d’une bougie Scento Peony&Rose, au parfum de lychie, pivoine et… rose, bien sûr.

©Scento

Peony&Rose, Bougie aromatique Scento, en vente chez Ici Paris XL pendant tout le mois d’octobre ,14,95 €

Le savon naturel

Livré dans sa petite boîte rechargeable, le savon Charm, de la marque Bubble at Home, contient 20 à 30 % de glycérine végétale, contre seulement 2 à 5 % pour les savons classiques. De quoi assurer une hydratation optimale, réguler l’équilibre hydrique de la peau et la protéger tout en douceur. Un savon naturel au parfum subtil et élégant. Pour cette édition limitée, la marque reversera 30 % du prix de vente pour la lutte contre le cancer du sein.

©Bubbles at home

Charm, Bubbles at Home, www.bubblesathome.be, 18,95 €

Invitation à l'auto-palpation

Après le succès de la campagne Take Control Now en 2020, la collection 2021 de Ghd reprend ce message et l’inscrit sur chacun des outils de coiffage de cette nouvelle édition limitée, encourageant les femmes à ne pas oublier de s’auto-palper pour détecter les signes de cancer du sein. La collection pink comprend le styler platinum + (279 €), le styler iconique Ghd gold (210 €) et le sèche-cheveux (199 €). Pour chaque styler pink vendu, 10 € seront versés à Pink Ribbon et pour chaque sèche-cheveux, 5 € iront à l’association qui lutte contre le cancer du sein.

©Ghd

Styler et sèche-cheveux, en vente sur ghdhair.com/be, de 199 à 279 €

Le pouvoir qui répare la nuit

Accompagné d’une jolie pochette, le sérum Advanced Night Repair de nouvelle génération, est le produit que propose Estée Lauder dans le cadre du soutien qu’apporte la marque à la lutte contre le cancer du sein. La formule exploite avant tout le pouvoir réparateur de nuit pour un renouvellement visible accéléré, même si le sérum travaille aussi bien de jour que de nuit pour réduire les signes du temps. Pour chaque sérum haute performance vendu, Estée Lauder reversera 20 % du prix de vente.

©estee lauder

Advanced Night Repair, disponible chez Inno Rue Neuve, dans les parfumeries indépendantes et en ligne sur www.esteelauder.be, 127,25 €

L'émulsion iconique

En édition limitée, Clinique sort une Lotion hydratante tellement différente, combinant hydratation toute la journée et raffermissement de la peau. Cette année, l’émulsion iconique est présentée dans une bouteille rose pour montrer son engagement dans la lutte contre le cancer du sein. Ainsi, 25 % du prix de vente seront versés à chaque achat de produit, avec un maximum de 8 500 € de don.

©Clinique

Lotion hydratante tellement différente, Emulsion, 200 ml, en vente en parfumeries et sur www.clinique.be, 56,40 €