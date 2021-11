5 astuces repérées sur TikTok pour se coiffer rapidement avant les cours

Pour longs cheveux et cheveux courts.

Tu es du genre à vouloir dormir le plus longtemps possible mais à quand même vouloir paraître à ton avantage en cours? Nous avons sélectionné 5 astuces de coiffures hyper faciles à faire pour les plus pressées mais qui veulent quand même avoir du style. Zoom sur ces 5 tutos repérés sur TikTok.

10 secondes top chrono

Pour cette astuce, il te faudra un bic, deux pinces à cheveux et 10 secondes devant toi. Plus rapide que ça, ce n'est pas vraiment possible...

Une queue de cheval originale et très rapide

Deux simples élastiques feront l'affaire pour ce tuto. Résultat : une queue de cheval légèrement plus travaillée, mais qui prend exactement le même temps à faire ! Convient aussi bien aux cheveux longs qu'aux cheveux courts.

Une autre queue de cheval originale

Un seul élastique suffit... et un peu dextérité.

Un chignon décoiffé

Pour les plus pressées, le chignon reste une valeur sûre. Voici donc une technique pour en faire un sans se prendre la tête.

Un bandeau

Pour ce tuto, il te faudra un bandeau... et c'est tout. Style garanti !