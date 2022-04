Beauté : 7 produits et 5 minutes chrono pour rayonner

On connaît depuis des années les BB, les CC ou même les DD (Defense) creams. Les premières, Blemish Balm Cream, sont hydratantes, antioxydantes. Dans le genre, les BB Garnier Skinactive sont formidables, elles se réinventent cette année avec une formule encore plus légère et très hydratante grâce à l'acide hyaluronique qu'elle contient et un étui en carton. 4 formules : classique, anti-âge, anti-imperfections et peaux mixtes (10.29€).

Les 2e, Color Control Cream, sont anti-rougeurs et donnent aussi bonne mine les CC C'est Magique de L'Oréal sont une valeur sûre (11€).

Un temps, on a aussi vu apparaître les EE et les GG creams des embellisseurs de teint à effets multiples. Mais les consommatrices s'y perdaient et on les met bien moins en avant. Toute nouvelle innovation sur le marché et ne coûtant que 17,99€ euros, on peut les oublier définitivement en adoptant plutôt la New York Instant Matte Age Rewind Perfector 4-in-1de Maybelline. Un nom à rallongemais qui tient toutes ses promesses : cette crème donne un teint lumineux directement à toutes les peaux : elle se présente sous la forme d'une agréable mousse fouettée et légère gomme les pores, matifie la peau, corrige les imperfections et unifie le teint de manière très naturelle. En 6 teintes pour convenir à 24 carnations différentes mais surtout en 5 minutes au sortir de la douche, après la crème de jour !

©DR

Encore plus pressée (et plus beaucoup de budget ?) ? Alors la solution passe par quelques gouttes du primer Prime&Mix de Kruidvat (4,59 €) pour un effet liftant ou un éclat instantané, ainsi que l'hydratation de la peau. On peut le poser avant la crème de jour ou seul.

©DR

Une petite retouche en journée ? C'est très facile avec un baume fards, joues et lèvres, qui donne directement l'air plus reposée, pratique comme le Cheek&Lips Balm Douglas, 6.29€ en teinte pêche pour l'été. Mais ce qui sauve les yeux fatigués ce sont des sourcils bien faits : le Shape up Brow Lamination de Kruidvat (4,49 €) permet de créer de magnifiques "feathered brows" grâce à un gel qui lifte et modèle les sourcils et ouvre le regard.

Envie de soleil en un instant ? On attrape l'Auto-bronzant Hydratant Sublimateur de Nuxe (env. 13€) qui donne une teinte légère idéale chaque jour et qui sent les vacances !