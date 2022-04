Les parfums étourdissants de Naomi Goodsir, maison atypique et anti-marketing

Six parfums sans aucune concession pour les tendances et les effets de mode. Des fragrances extraordinaires qui mettent la fumée, la nuit blanche ou le corps d'un cheval en flacon... Signés Naomi Goodsir. En porter, c'est être mystérieusement remarqué...

Naomi Goodsir est l'élégance incarnée dans le mystère : chic et discrète, douce, attentive et réservée, cette Australienne marque chaque rencontre et dans toutes les interviews, on ne manque pas de souligner sa personnalité atypique. La blonde Australienne possède un charme étrange et attirant. Qui contraste avec l'entrain et le franc-parler de l'élégant Renaud Coutaudier, son directeur artistique. Celui qui a poussé cette modiste et joaillière de talent et de renom (elle a fait des chapeaux pour le défilé de Kanye West en 2012) vers le parfum, il y a quelques années.

Depuis la maison a développé 6 parfums en 10 ans. Dans l'industrie olfactive plus "grand public", dont les nouvelles fragrances sortent à tout va pour attiser toujours plus les consommateurs, c'est une goutte d'eau dans un océan ! Pour les fondateurs, c'est surtout une collection dont ils sont très fiers parce qu'elle ne suit aucun des chemins marketing ou créatifs habituels. Les parfums Goodsir sont à l'opposé des tendances, de la popularité. Imaginez : "On a pu aller jusqu'à 800 essais avant de commercialiser un jus dont on était tous satisfaits", relate Renaud Coutaudier. "Nous", ce sont le créateur parfumeur choisi pour incarner au plus près les idées de Naomi Goodsir secondé par Renaud Coutaudier.

"Je ne suis pas un nez, je suis une créatrice, une artiste. Moi je pars d'une page blanche, d'une envie, d'un souvenir, d'un instinct et il devient un parfum parce qu'on trouve un langage commun entre nous", explique Naomi Goodsir. Le dernier en date, Corpus Equus, part de l'envie de Naomi de représenter en tout son cheval, un pur-sang arabe à la robe claire : son odeur, sa peau, son caractère fier et sauvage, sa force, la poussière sur lui après avoir couru, l'écurie... Corpus Equus est donc une histoire qui se raconte en eau de parfum avec le talent du parfumeur Bertrand Duchaufour : il sent le cheval sauvage, la chaleur d'une chevauchée, "la téquila", rajoute Naomi, l'obscurité des écuries et un tempérament rare...

Des parfums culte

©DR

Bois d'Ascèse est, lui, devenu un parfum culte. Il parle d'une chapelle isolée, de silence, d'incendie au coeur de l'été et du bush... Le talentueux et audacieux Julien Rasquinet (parfumeur pour Frédéric Malle), d'origine belge, a réussi à lui insuffler une force addictive grâce au styrax, matière rare qui a permis d'apporter "une fumée qui n'avait jamais été aussi radicale dans la parfumerie", s'enthousiasme Naomi Goodsir, "comme un encens brûlé avec du whisky".

"Tous nos parfums sont basés sur des matières premières emblématiques de la parfumerie fine. L'encens, le cuir, le tabac, l'iris et la tubéreuse pour n'en citer que quelques-unes", poursuit Renaud Coutaudier.

Mais c'est sans doute avec "Nuit de bakélite", l'un des parfums les plus originaux de la parfumerie indépendante, que l'on peut appréhender le plus l'univers unique de cette maison typée. Créé par Isabelle Doyen, ce parfum est incroyable, envoûtant, on veut l'humer encore et encore ! Il est attirant, questionnant, mystérieux ! Il a d'ailleurs reçu en 2018 à Paris, le FIFI Award de "La Meilleure Fragrance d’une Marque de Niche Indépendante" dans la catégorie "Prix des Experts", de même que le "Prix de l'émotion" à l'Olfactorama de Paris.

Voici donc une découverte à ne pas oublier : des parfums qui expriment la folie, le chic et la fantaisie dont la créatrice a le secret. Le tout contenu dans des flacons structurés, purs, simples qui ont belle allure. Les parfums sont fabriqués et conditionnés à la main, en France à proximité de Grasse, où Naomi Goodsir travaille et vit.

La maison Goodsir est à découvrir à Bruxelles, dans la boutique spécialisée Senteurs d'Ailleurs, (place Stéphanie, 1 - 1000 Bruxelles. Le prix pour un parfum d'avant-garde : 150 euros. Chaque goutte les vaut...