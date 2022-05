Espérance de vie : nos limites personnelles : bientôt tous dans un monde de seniors ?

Comment Henrietta Lacks a bouleversé la médecine moderne grâce à ses cellules "immortelles"

Henrietta Lacks est une patiente afro-américaine qui a marqué l'histoire de la médecine moderne. En 1951, alors qu'elle est atteinte d'un cancer, des médecins prélèvent des cellules cancéreuses sans son consentement afin de les étudier. Celles-ci se révèlent "immortelles" et deviennent les premières cellules humaines à être cultivées in vitro, donnant naissance à la lignée cellulaire HeLa, encore largement utilisée aujourd'hui. Mais la famille réclame justice, estimant avoir été manipulée et abusée par les scientifiques.