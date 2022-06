Accueil Lifestyle Mode & Beauté Aldi, Lidl, Balenciaga: "nous sommes réellement dans un appauvrissement du langage stylistique de la mode" Les discounteurs emploient les codes du luxe qui elle-même louche dans la rue… et où est la créativité ? E.W. ©D.R.

Après Lidl et sa collection de sneakers, claquettes et chaussettes en avril 2020, qui se voulait démocratique et dans l’auto-dérision du logo façon "Supreme", voici la collection spéciale festivals d’été proposée par Aldi, pour la 2e fois. Survêtements complets, bobs, sweats à capuche, t-shirts : la ligne Festivaldi se prend au sérieux du sportwear mais elle est entièrement basée sur les rayures bleu et blanc caractéristiques...