Et s'il ne fallait glisser que quelques cosmétiques dans la valise pour le départ en vacances

La brume multi-usage

De l’extrait de raisin pour hydrater, de l’huile essentielle de menthe poivrée pour tonifier et rafraîchir, de rose pour activer l’éclat, de romarin pour purifier, de mélisse pour apaiser et calmer et de l’eau de fleur d’oranger pour illuminer le teint, voilà la recette de l’Eau de beauté de Caudalie. Présentée par la cofondatrice de la marque, Mathilde Thomas comme “le véritable indispensable à avoir dans son sac, cette brume revitalisante est l’alliée incontournable”. Et de fait, vaporisée pour resserrer les pores et donner un coup d’éclat le matin, elle prépare la peau ; appliquée après l’application du fond de teint et avant la poudre, elle fixe le maquillage, après le démaquillage, elle purifie la peau. Si la formule de ce soin iconique est restée inchangée depuis sa création en 1996, c’est sous un nouveau look qu’elle se présente.

©Caudalie





Caudalie

Eau de beauté, 30 ml ou 100 ml

13,90 € ou 38,90 €

Le démaquillant biphase

Et parce qu’en été, mer et piscine obligent, on sort le mascara waterproof, c’est d’un démaquillant efficace que l’on a besoin. Pour éliminer en douceur fards tenaces et mascaras waterproof, Méthode Jeanne Piaubert sort Iniscience biphase. Sa formule non-grasse et non-collante apaise et décongestionne le contour des yeux, y compris les plus sensibles. On y trouve 94 % d’ingrédients naturels dont un extrait de Guimauve aux propriétés anti-âge.

©Méthode Jeanne Piaubert

Méthode Jeanne Piaubert

Iniscience biphase, en vente chez April

25,50 €

Le baume bio

Mini baume, maxi usage. En voici encore un à glisser dans sa trousse de vacances. Mon Huilette Rescue, Baume réconfort nourrit, hydrate, assouplit et répare tous les types de peau. Sa formule riche en beurre de karité, huile de coco et actifs cicatrisants à base d’encens, lavande et cardamome est un véritable pansement naturel. Cerise sur le gâteau, le baume diffuse une senteur gourmande épicée…

©Mon huilette rescue

Mon Huilette rescue

Baume réconfortant, en vente chez April

29,90 €

Le cologne sans alcool

Pas d’alcool mais une eau déminéralisée pour moins de transformations chimiques ; au minimum 85 % d’ingrédients d’origine naturelle, une formulation clean, un flacon rechargeable grâce à une pompe dévissable, un bouchon en bois issu de forêts gérées durablement, le carton de l’étui issu de sources responsables… Tout a été pensé pour faire de Neo Cologne, de fabrication française, un produit trendy. Côté fragrance, elle se décline en cinq fragrances et autant de couleurs. Thé vert, lavande, Galanga, Angélique ou Pomelo.

©Neo Cologne

Neo Cologne

Cologne sans alcool

58,90 €

L'huile douche

S’il ne faut embarquer qu’un soin lavant, l’huile douche pH5 d’Eucerin est la formule qui va hydrater généreusement et durablement les peaux malmenées par les expositions au soleil et les baignades estivales. Composé de 53 % d’huiles nourrissantes naturelles à la texture riche et onctueuse, ce soin lavant nettoie délicatement la peau tout en la rendant douce et souple au toucher, et en la protégeant du dessèchement.

©Eucerin

Eucerin

L’huile douche avec pompe, 400 ml

18,50 €

Le dentifrice tout en subtilité

Envie de changer des traditionnels dentifrices à la menthe ? Lebon propose une gamme aux arômes délicats et variés. Implantée à Grasse, la marque française ose, avec bonheur, des goûts aussi surprenants que l’ylang-ylang, la rose, la cannelle, la fleur d’oranger, l’ananas, la mangue, le cassis, le thé vert… Des accords toujours subtils pour des dentifrices ensoleillés. Pourquoi pas à découvrir cet été pour ensuite les adopter toute l’année.

©Lebon

Lebon

www.lebonandlebon.com, 75 ml

12,90 €

La fleur miracle

Qu’on la préfère sous forme d’huile essentielle, végétale ou d’hydrolat, l’immortelle reste un incontournable pour prendre soin des peaux les plus sensibles. Aussi appelée herbe à curry, en raison de ses notes chaudes, sèches et légèrement fumées, cette fleur miracle, selon Pranarôm, est utilisée en cosmétique pour son effet anti-âge efficace pour les peaux matures, en favorisant la production de collagène. Aussi connue pour ses propriétés anti-inflammatoires, elle fera office d’allié précieux à glisser dans la valise en cas de petits bobos (bleu, bosse ou varicosité récente).

©Pranarôm

Pranarôm

Hydrolat immortelle bio en lotion tonique, 150 ml

13,80 €

Clean beauty

Eco-friendly, vegan, lovée dans des écrins rechargeables, trendy, plus qu’abordable, complète… la nouvelle gamme de maquillage April offre tout ce que l’on peut espérer au rayon make up. Dans ce large éventail de produits, pointons l’eye liner liquide noir : avec une formule composée à plus de 99 % d’ingrédients d’origine naturelle, il totalise une note de 100/100 sur l’app Yuka. Quant à son pinceau fin et souple, il permet de tracer la virgule parfaite pour féminiser discrètement le regard. Sa couleur noire intense durera toute une journée d’été.

©April

April

Be bold eye liner liquide noir, en vente dans les magasins April et Di

11,90 €

Passion fruit

Fraîche et fruitée, enrichie en huile de pépins de fruits de la passion, la nouvelle gamme Passionfruit de The Body Shop se décline en un gommage, un yaourt, une brume et un gel douche. Des textures et des parfums toujours gourmands et surprenants à prix mini. Formulé à partir de 92 % d’ingrédients naturels, le gommage corps est aussi riche en lait d’amande et beurre de karité issus respectivement de filières Commerce équitable en Espagne et au Ghana. Idéal pour préparer sa peau tout en douceur…

©Body Shop

Body shop

Gommage corps Passionfruit, 250 ml

16 €

Osez le pop

Parce que les vacances et l’été, c’est le moment ou jamais d’oser les couleurs, la palette Nabilla Beauty French Riviera a sélectionné 8 ombres à paupières ultra-pigmentées, mates et métallisées, faciles à travailler et à estomper pour se faire un look tendance pop et frais.

©Nabilla beauty

Nabilla beauty

Palette French Riviera, en vente chez April

27 €

Et pour ls petits...

L'anti moustique pour bébé

Un anti-moustique sans parfum applicable dès l’âge de deux mois, efficace sur l’ensemble de la famille, y compris les femmes enceintes et allaitantes : une première pour la marque spécialisée dans les soins pour bébés Mustela. L’actif contenu dans cette formule approuvée pour son innocuité et son efficacité, agit comme un répulsif en perturbant le système olfactif des moustiques et des tiques. Il offre une protection jusqu’à 8 heures après application.

©Mustela

Mustela

Anti-moustique bébé, 100 ml

13 €

Gourdes à gogo

Parce que, à la plage ou à la montagne, il ne faut pas oublier de boire de l’eau sous le soleil, le spécialiste de l’hydratation Waterdrop a sorti une superbe collection de gourdes en acier inoxydable conçues pour les tout-petits dès l’âge d’un an. Faciles à nettoyer et d’une solidité à toute épreuve, elles se glissent dans un petit sac à dos en coton bio, assorti à chacun des cinq petits animaux. Que l’on craque pour Tilly la tigresse, Roxy le raton laveur, Buddy l’ours, Pico le manchot ou Freddy la grenouille.

©Waterdrop

Waterdrop

La gourde, 400 ml, www.waterdrop.fr

29,90 €

Du bio dans le bain

Pour laver tout en douceur la peau et les cheveux de bébé, Corine de Farme vient de sortir un gel lavant micellaire très légèrement parfumé. Tout comme l’eau nettoyante qui vient ainsi compléter cette gamme bio composée à 99 % d’ingrédients naturels et qui comprend en outre un savon surgras, une crème pour le change apaisante, une eau rafraîchissante et une huile protectrice, à tout petits prix.

©D.R

Corine de Farme

Le gel lavant, 500 ml et l'eau nettoyante, 500 ml

5,40 € et 4,20 €