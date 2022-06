Comment éviter les boutons sur le visage ?

Les imperfections sont une réelle crainte pour certaines personnes : tous les trucs et astuces sont bons pour en avoir le moins possible. De plus, certaines choses accentuent l’apparition de celles-ci, qui peuvent être évitées. Voici donc quelques petits conseils.

Les causes de l’apparition des boutons

L’excès de sébum

L'excès de sébum est souvent lié à une peau grasse, avec des pores trop ouverts. Malheureusement, le sébum est la première cause de l'apparition des boutons. Le sébum peut donner une impression de couche d'huile sur les peaux contenant des glandes sébacées. Celles-ci sont plus présentes lors de la puberté. Néanmoins, il faut savoir que le sébum n'est pas mauvais pour vous. Bien au contraire, il va permettre à votre peau de se protéger du froid ou encore des grandes chaleurs.

Une alimentation grasse

Votre visage se parsème souvent de boutons après avoir ingéré un plat trop gras. En effet, des aliments accélèrent l'apparition des imperfections comme

La charcuterie

Les pommes de terres

Les bonbons

Les céréales

Les gâteaux

Par exemple, lorsque vous mangez une raclette, avec du fromage fondu ainsi que de la charcuterie, votre visage vous le montre certainement le lendemain. Cela dépend des personnes, mais la charcuterie est un aliment très gras et très riche en sel, qui n'est pas forcément bon pour la peau. Le but n'est pas de vous priver de ces aliments qui vous font plaisir de temps en temps, mais de réduire leur consommation.

Éviter l’apparition de boutons sur le visage

Pour que votre visage soit sain et sans points noirs ou encore sans boutons, il est important de respecter, régulièrement, des petites astuces et routines de beauté.

Manger équilibré

Pour que vous puissiez avoir un visage lisse (et légèrement sec), il est crucial de manger équilibré. En effet, plus vous mangerez des fibres et des protéines, plus votre épiderme resplendira. Évitez de manger entre les repas des choses sucrées comme des gâteaux ou des sucreries. Ceux-ci vont accentuer votre production de sébum, et ainsi développer des imperfections. De même, il convient de manger uniquement de temps en temps des produits gras. Bien sûr, les produits gras sont bons pour votre métabolisme, il est essentiel d'en manger. Mais moins vous allez en manger, moins vous aurez de petits problèmes de peau.

Bien nettoyer sa peau le soir

Il existe de nombreux produits que vous pouvez utiliser pour nettoyer votre visage et éviter les imperfections ainsi que les points noirs.

Il est important que vous adoptiez une routine beauté pour votre peau. Le soir, après votre démaquillage, privilégiez une lotion hydratante qui va nettoyer les pores de votre peau. Ensuite, vous pouvez appliquer une crème hydratante sur celle-ci. Une fois par semaine, vous pouvez appliquer un gommage qui se rince à l'eau, pour purifier vos pores. Après, appliquez-y une eau micellaire, pour bien nettoyer en profondeur. Évitez les gommages à base d'huile, ceux-ci vont encore plus graisser votre peau.

Il est aussi bien d'éviter l'eau chaude ainsi que les vapeurs chaudes sur votre visage. Quand vous faites un gommage, veillez à rincer votre peau avec de l'eau froide, afin de resserrervos pores. Vous vous sentirez purifié et votre visage va ainsi pouvoir respirer.