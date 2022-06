Vaut-il mieux porter des vêtements clairs quand il fait si chaud ? Non, le noir n'est pas à bannir...

Les températures vont s'enflammer tout au long de cette semaine en Belgique, pour atteindre à certains endroits jusqu'à 35° samedi. Dans ces conditions, le choix de sa tenue si on veut prendre l'air semble primordial.

En été, il est courant de voir défiler des gens dans des vêtements de couleurs claires. Et dans notre esprit, ces tenues plus légères comme des robes blanches permettent de mieux résister à la chaleur. D'ailleurs, comme le relaie HLN, la Croix-Rouge a par exemple demandé aux prochains festivaliers du Graspop de préférer un t-shirt blanc aux vestes en cuir et jeans noirs.

Nos confrères flamands ont néanmoins interrogé un expert qui vient nuancer ces idées reçues. Partant d'une expérience faite dans les années 80 par des scientifiques américains et israéliens, qui ont placé un homme dans le désert pendant 30 minutes avec une robe noire, une robe blanche, puis un uniforme de l'armée, le scientifique Martijn Peters rapporte le constat suivant : "Ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle la robe blanche reflète effectivement une grande partie de la lumière du soleil tandis que la robe noire absorbe plus de lumière."

On se dit alors que le vêtement plus clair est un avantage, mais en réalité pas vraiment. "A leur grande surprise, cela n'a pas d'importance pour la personne. Les vêtements noirs absorbent plus de chaleur que le blanc, mais toute cette chaleur supplémentaire a disparu avant qu'elle ne touche la peau", explique Martijn Peters. "Les scientifiques ont observé que la température de la robe noire était de 47°C et celle de la blanche de 41°C. Mais la température entre la robe et la peau était de 38°C pour les deux. Il n'y avait donc aucune différence !", confie encore l'expert. Ce dernier insiste toutefois sur le fait que les vêtements, peu importe leur couleur, doivent être amples, pour permettre une "dissipation de la chaleur entre le vêtement et la peau".

Les vêtements noirs apportent en outre un autre avantage dans le sens où ils protègent des rayons UV. Dans le cas de vêtements clairs, n'oubliez donc jamais de protéger votre peau en-dessous. Pour conclure, l'expert rappelle donc que peu importe la couleur, l'important est d'opter pour une tenue ample et pas trop serrée.