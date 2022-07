Quels vêtements porter pour aller à un festival ?

La saison des festivals bat son plein. Celles et ceux dont c'est la première expérience se demanderont peut-être quoi porter pour cette grande occasion. Nous avons fait le point.

1. Des vêtements confortables et pratiques

Oublie tout de suite les nouvelles chaussures que tu n'as encore jamais mises ou, pire, les chaussures à talons. En festival, tu marches, tu danses, tu restes debout. Bref, préfère deschaussures dans lesquelles tu te sens bien plutôt que des chaussures pour frimer sur les photos. Opte également pour des vêtements pratiques. Evite par exemple la combinaison une pièce que tu devras enlever entièrement pour aller aux toilettes.

2. Des vêtements qui peuvent être abîmés

Petit conseil : ne mets pas les vêtements auxquels tu tiens le plus pour partir en festival. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils pourront être abîmés durant la bataille...

3. Des vêtements estivaux

Et donc, on met quoi exactement ? Regarde la météo avant de partir mais, en général, des vêtements semblables à ceux que tu mettrais à la plage ou en vacances seront parfaits. Un t-shirt et un short/pantalon fin ou un crop top et une jupe et, hop, le tour est joué ! Même si ce sont des basiques, tu peux t'éclater en optant pour des tenues que tu ne mettrais peut-être pas d'habitude. N'oublie pas de prendre un k-way au cas où. Il se range facilement et pourra te sauver en cas de mauvais temps.

4. Des accessoires au top

Si le soleil est présent, prévois de la crème solaire et n'oublie pas ton chapeau. Là encore, tu peux t'éclater en optant pour un couvre-chef qui sort du commun. Niveau sac, on te conseille de prendre un sac fermé que tu peux tenir en bandoulière pour jeter de temps en temps un œil dessus. Et pourquoi pas une banane hyper pratique ? Enfin, n'oublie surtout pas des lunettes de soleil. Si elles sont délurées, c'est encore mieux !

5. Un make-up qui sort de l'ordinaire

Tu te souviens de ce fard bleu électrique ou vert émeraude que tu n'oses jamais mettre en temps normal ? Eh bien, c'est le moment parfait pour l'utiliser. Eclate-toi, tente des maquillages originaux que tu ne t'autoriserais pas à faire en d'autres occasions.

Et, surtout, profite du moment !