On gomme les imperfections pour faire peau neuve?

Les bons gestes pour une belle peau

Acné, points noirs, cicatrices, taches brunes…, les imperfections cutanées peuvent nous empoisonner la vie, d’autant qu’elles plus si elles s’emparent du visage. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent l’apparition des boutons ? Quels sont les bons gestes d’hygiène pour une peau saine ? Comment prévenir et/ou atténuer les marques ? Quels traitements sont aujourd’hui disponibles ? Autant de questions auxquelles répond le Dr Audrey Drey, dermatologue, dans “Faire la paix avec sa peau”. Elle y livre tous les conseils possibles et imaginables pour une belle peau. Un ouvrage aussi précieux, sinon davantage qu’un bon cosmétique !

Faire la paix avec sa peau, Ed. Larousse, 16,95 €

Toute la magie des masques

A chaque masque proposé cette saison par Sisley sa spécificité et sa fonction. Dans cette nouvelle et large gamme, on trouve d'abord le masque Exfoliant enzymatique, première étape qui prépare au rituel des soins suivants. En une minute top chrono, ce "pré-masque" promet une peau nette, lisse et lumineuse, éliminant les traces de pollution, les cellules mortes et l'excès de sébum. Après quoi, offrant un joli choix, la gamme se décline en un masque Gel express aux fleurs, extraits de lys et d'iris, pour hydrater et tonifier en 3 minutes les peaux fatiguées; un masque Purifiant profond aux résines tropicales pour équilibrer l'épiderme des peaux mixtes à grasses (à poser une ou deux fois par semaine pendant 10 minutes); un masque Eclat express nettoyant à l'argile rouge pour un coup d'éclat immédiat; un masque Nuit velours aux fleurs de safran plus spécifiquement pour les peaux sèches; un masque Crème à la rose noire, pour lisser, revitaliser et hydrater et un masque Givre au tilleul, particulièrement adapté aux peaux sensibles.

Sisley, Masque exfoliant enzymatique, 40 g, 102 €

En fibres de bio-cellulose

Histoire de booster sa peau avant la rentrée, Leaders Insolution (en vente chez Di) propose des masques en bio-cellulose dont les fibres sont 350 fois plus fines que celles des masques classiques. Avantage : le masque se fixe dans les pores pour les hydrater profondément, leurs fibres attirant et retenant mieux l'humidité. Selon les goûts, existe en version tomates et noix de coco pour restaurer les défenses de la peau ou orange et camomille pour éclaircir la peau, la nettoyer et resserrer les pores.

Leaders, masque visage en bio-cellulose, 4,95 €

La crème micro-peeling de nuit

Pour éliminer les cellules mortes qui ternissent le teint, mais aussi atténuer les rides et ridules, les cicatrices, les imperfections et ces indésirables taches brunes, rien de tel qu'un bon peeling. C'est ce que proposent les laboratoires Filorga avec Sleep & peel 4.5, qui, en plus, dope la production de collagène et d'élastine. Dès que la peau en ressent le besoin, cette crème micro-peeling à poser chaque soir en cure pendant un mois offre nuit après nuit un effet resurfaçant doux, affine le grain de peau, lisse les ridules et illumine le teint.

Filorga, Sleep & peel, 40 ml, 45 €.



Une routine en trois étapes

Première étape de la routine beauté Esthederm, les soins nettoyants Osmoclean s'inscrivent dans une démarche écobiologique de préservation des ressources naturelles de la peau. Une gamme très complète pour répondre aux besoins de chacune et effectuer les trois gestes essentiels : démaquiller et nettoyer, avec une eau micellaire Osmopure (200 ml, 19,9 €) et des laits démaquillants (hydra-ressourçant, désensibilisant ou encore haute tolérance); apaiser et tonifier, avec une lotion fraîche hydra-ressourçante ou une lotion désensibilisante, pour les peaux sensibles et/ou réactives; et enfin exfolier et gommer avec le duo iconique de la gamme, en l'occurrence la crème douce désincrustante et le masque gomme clarifiant.

Esthederm, Masque gomme clarifiant, 75 ml, 32 €.

A base d'ingrédients anti-acnéiques

Jusqu'à -63% de boutons dès une semaine d'utilisation, et ce, sans endommager la peau, telle est la promesse de la gamme Vinopure de Caudalie. Spécialement élaborée pour les peaux à tendance acnéique, elle se compose d'une gelée nettoyante purifiante, une lotion, un sérum salicylique anti-imperfection pour cibler, un fluide matifiant hydratant ainsi qu'un masque purifiant contenant de l'argile verte naturelle et du zinc. Les produits Vinopure contiennent des polyphénols, un ingrédient exclusif de Caudalie qui agit comme le meilleur composé antioxydant, ainsi que 6 bio-huiles essentielles qui ont un effet anti-bactérien : lavande, citronnelle, menthe poivrée, romarin, mélisse et géranium.



Caudalie, Vinopure, Sérum salicylique anti-imperfection, 30 ml, 31,7 €

Le soin haute tolérance

Conciliant haute tolérance et efficacité, le gel-crème Sébium Kerato+ se présente comme le nouvel allié pour lutter contre l’acné modérée ou sévère, adolescente ou adulte. Adapté aux peaux sensibles, ce soin du laboratoire Bioderma semble avoir trouvé la formule magique pour utiliser les ingrédients actifs ultra performants mais irritants sans pour autant déséquilibrer le pH de la peau. Ce qui en fait un gel confortable qui pourra être intégré au quotidien dans une routine anti-acné à long terme. D'après les études, après deux jours d'application, le volume des boutons a diminué de 19% et les marques ont été réduites de 20%.

Bioderma, gel-crème Sébium Kérato +, 30 ml, 19,99 €.

Un trio ultra-sensoriel

Contrôler immédiatement et durablement les excès de brillance, les imperfections et les réduire pour une peau purement et simplement plus belle, telles sont les missions du trio peau parfaite my Clarins. Spécialement conçu pour les peaux jeunes, il se compose de Re-boost gel matité imperfections, Clear-out lotion pureté matifiante et Clear-out lotion ciblée imperfections. Trois produits complémentaires, ultra-sensoriels et enrichis en extraits de plantes et de fruits, comme des extraits de figue pour hydrater, de reine des prés pour rééquilibrer et purifier ou encore des acides de pulpe de tamarin pour exfolier en douceur et ainsi affiner le grain de peau.

Clarins, Clear-out, lotion pureté matifiante, 200 ml, 21 €.

Pour les peaux très sèches

A base d'huile de pavot blanc pour apaiser et de jus de ficoïde à cristaux pour hydrater durablement, la crème pour le visage de la gamme Dr. Hauschka MED est le soin quotidien idéal pour les peaux très sèches et desquamantes à tendance atopique. Un soin préventif idéal pour réduire les sensations de tiraillement et prévenir les démangeaisons. Sans parfum, le produit convient aussi aux nourrissons et peut servir de base de maquillage. Jusqu'ici uniquement utilisés par les thérapeutes, les produits de la gamme Dr. Hauschka MED sont à présent également disponibles en magasins.

Dr. Hauschka MED, crème pour le visage à la ficoïde à cristaux, 29,50 €

Objectif pureté

Pour un nettoyage doux des peaux mixtes à grasses, Méthode Jeanne Piaubert propose le gel nettoyant Isopure. Histoire de désincruster toutes les impuretés, réduire les imperfections en inhibant l’enzyme responsable de la production de sébum et limiter l’adhésion des bactéries.

Méthode Jeanne Piaubert, Isopure, gel nettoyant pureté, 26,50 €

Par ici le pad!

Nettoyage en profondeur, exfoliation, réduction des pores, éclaircissement de la peau, teint uniforme, peau ferme et lisse, réduction de l’inflammation... et protection contre les rayons UV et les radicaux libres : tout cela en un pad!.

Dr Nassif, Detox face pads, 30 pièces, en vente chez April,28,70 €

Au bamboo

Pour réduire les imperfections et rééquilibrer durablement les peaux mixtes à grasses, Annayake présente son nouveau soin perfecteur énergisant au bamboo, qui promet un teint plus mat et uniforme.

Annayake, Bamboo soin perfecteur énergisant, 55,50 €

Opération détox

Envie de libérer votre peau des toxines? La masque en tissu Détox de chez April est une option. Au contact de l'air, son sérum concentré en charbon détoxifiant se transforme en une fine mousse oxygénante pour un teint éclatant et une peau qui respire à nouveau.

April, Masque détox, 6,90 €