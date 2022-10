Chaud devant, l'hiver arrive ! Quelques pistes pour se chouchouter, s'hydrater, se renforcer...

De quoi se chouchouter, s’hydrater, se réconforter, se renforcer, voilà ce dont on aspire et dont on a le plus besoin en cette période de l’année où les jours se font de plus en plus courts.

Quelques idées parmi mille autres...

Douceur cachemire

Il suffisait d’y penser, Caudalie et Xandres l’ont réalisé : associer la douceur du cachemire à celle d’une gamme de soins pour la peau. D’un amour du cachemire, cette matière ultralégère et naturelle aux propriétés isolantes, est née la collaboration entre ces deux marques, de vêtements et de cosmétiques. Jusqu’à la fin novembre en effet, elles proposent une promotion exclusive : à l’achat d’un produit de la collection Resveratrol-Lift (Crème cachemire redensifiante, par exemple) dans l’une des SPA boutiques Caudalie (de Bruges ou Bruxelles) ou dans une pharmacie participante, sera offert un bon d’achat de 20 € dans les magasins Xandres. Et à l’achat d’un article de la collection cachemire Xandres, seront offerts un échantillon de luxe de 15 ml de la Crème Cachemire Redensifiante Resveratrol-Lift + un bon pour un produit de soin du corps.

©Caudalie

Caudalie&Xandres

Resveratrol-Lift, Crème cachemire redensifiante, 45,80 €

Pour les peaux atopiques

Pour aider les peaux atopiques à passer sans encombre le cap de l’automne, les laboratoires Bioderma proposent la gamme Atoderm, dont un gel moussant et un baume. Elle agit à deux niveaux : elle relipide la peau durablement en la nourrissant et en stimulant la production de lipides et elle espace les poussées de dermatite grâce à une action ciblée sur le microbiome.

©Bioderma

Bioderma

Atoderm Intensive baume, 500 ml, 24,99 €

Huiles délicieuses pour le corps

Envie d’un moment cocoon ? Weleda offre une large gamme de produits aux parfums 100 % naturels pour une pause bien-être. Des crèmes douches, un Skin food body butter, une crème confort absolu à l’amande pour le visage ou encore de délicieuses huiles corporelles : relaxante à la lavande, harmonisante à la rose musquée ou dynamisante à l’argousier. Il y en a pour tous les goûts !

©Weleda

Weleda

Huile corporelle, 100 ml,15,99 €

Du calendula aux lèvres

Parce que les lèvres sont souvent les premières à souffrir des grands froids de l’hiver, les laboratoires d’homéopathie Boiron ont formulé deux protections, Dermoplasmine. Pour prendre soin au quotidien des lèvres sensibles, sèches et fragiles, un stick à lèvres au calendula, à base de beurre de karité, cire d’abeille, huiles d’amande douce et de graine de tournesol. Mais aussi, pour les lèvres très sèches, gercées et irritées, un baume réparateur et nourrissant au calendula.

©Boiron

Boiron

Dermoplasmine, baume à lèvres réparateur, en vente en pharmacie, 6,90 €

Aux pré et probiotiques

Prêtes à vous lancer dans une cure de 30 jours pour restaurer le microbiome de votre peau, l’hydrater, l’apaiser et la régénérer en profondeur ? Alors, la gamme de soins naturels certifiés bio de la marque sud-africaine Esse s’annonce comme la solution. À base d’extraits prébiotiques et probiotiques, elle garantit une nutrition ciblée des bonnes bactéries de la peau. La promesse : un microbiome équilibré, une hydratation renforcée et une fonction barrière améliorée qui fait obstacle aux toxines. Le coffret comprend cinq produits qui jouent chacun un rôle dans le processus. À savoir un nettoyant, un toner, une crème nourrissante, une huile protectrice et un sérum.

©Esse

Esse

Le coffret 30 jours, 69 €

Le soin solide 2 en 1

Envie de simplicité ? Retour au solide avec le shampoing douche solide 2 en 1 de Mustela : 75 g de pure douceur pour la peau et les cheveux dans un emballage en carton, 100 % recyclable, issu de forêts gérées durablement. À base d’huiles d’avocat et d’olive toutes deux bio pour adoucir la peau, ce soin solide convient à toute la famille à partir de 3 ans.

©Mustela

Mustela

Shampoing douche solide, 75 g, en vente en pharmacies et parapharmacies, 9,20 €

Cap super hydratation

Pour contrer cette désagréable sensation de tiraillement de la peau, Sothys a décliné la gamme Hydra, qui se compose de deux crèmes hydratantes jeunesse (satin et velours), un masque hydra-repulpant et un sérum intensif qui stimule durablement les mécanismes d’hydratation. Aussi légère que l’eau et enrichie en liposomes, sa texture fond instantanément sur la peau.

©Sothys

Sothys

Hydra sérum intensif, 50 ml, 84 €

Avec moins de 10 ingrédients

Besoin d’un super boost d’hydratation pour repulper la peau ? À base d’huile de coco, pour lisser, adoucir et retenir l’humidité, et d’acide hyaluronique récolté à partir de noix de coco biologique, pour hydrater en profondeur, la crème visage repulpante de Harvest 10 s’impose. Vendue dans les magasins Ici Paris XL, cette nouvelle ligne de soins clean beauty s’est donné un mot d’ordre : des formules qui ne contiennent jamais plus de 10 ingrédients !

©Harvest

Harvest 10

Plumping face cream, 50 ml, en vente chez Ici Paris XL, 19,95 €

A moi le miel !

Grâce à se formule au miel de lavande de Provence et à l’huile de Cameline bio, le nouveau soin lèvres Rêve de miel de Nuxe s’apparente à un baume. On aime sa texture, transparente avec un fini satiné non collant, qui laisse des lèvres douces, lisses et nourries.

©Nuxe

Nuxe

Soin lèvres Rêve de miel, 10 ml, 12,20 €

Envie de s'offrir un moment cocoon?

Volupté, fermeté, efficacité

Se faire dorloter par des mains expertes, qui vous appliquent du bout des doigts des cosmétiques de premier choix : ainsi pourrait se résumer le soin visage V-Firm de Valmont. Un protocole qui, via les produits spécifiques et les manœuvres précises, vise avant tout la fermeté, un soin qui allie volupté et efficacité. “Les massages spécifiques qui sont prodigués pendant ce soin ont pour but de lifter le visage, nous explique l’esthéticienne, Danielle Theys. Les manœuvres profondes travaillent les muscles du visage. L’idée est de stimuler la production de collagène et les fibres d’élastine pour remodeler et repulper la peau. Lui redonner de la fermeté”. Pour autant, le soin commence par un nettoyage de la peau, étape essentielle si l’on veut que les produits pénètrent et agissent de manière optimale par la suite. Démaquillage lait/tonique, gommage enzymatique, nettoyage avec une mousse, massage très technique alternant palper/rouler, pincements, pressions, application du masque sous forme d’une feuille de collagène végétal sont les principales étapes du protocole, qui se poursuivra idéalement à la maison avec les produits de la gamme V-Firm, sérum, crème et contour yeux.

©Valmont

Valmont

Soin visage V-Firm, 60 min, 240 €

Un bonheur de Ko Bi Do

Inspiré des traditions japonaises, le soin massage Ko Bi Do suprême qu’a mis à sa carte des Rituels de massage le Spa Cinq Mondes est un pur moment de détente, absolue et profonde. Grâce à ses techniques manuelles étudiées pour lisser les traits et repulper le visage, il agit tel un lifting manuel. Exécutées dans les règles de l’art, les pressions spécifiques stimulent la circulation sanguine, avec pour effets de retarder le vieillissement cutané. Le soin Ko Bi Do anti-âge global d’une durée d’1 h 20 se déroule en cinq phases : nettoyage et purification de la peau, massage liftant, pose d’un masque traitent avec gestuelle énergétique, traitement et hydratation personnalisée et massage du visage, du cou et du décolleté au Ridoki de jade pour apporter détente et relaxation tout en favorisant l’élimination des toxines par drainage. Pour sublimer le tout, un élixir précieux repulpant et Géto Suprême la crème.

©Spa Cinq Mondes

Spa Cinq mondes

Massage Ko Bi Do anti-âge global, 1 h 20 au Dolce La Hulpe. www.dolcelahulpe.com/spa,155 €