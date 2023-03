Les couleurs des vêtements, symboles d'appartenance et thermomètre de nos humeurs !

À lire aussi

Couleur dopamine

Les sandales Freedom Moses sont hyper-confortables et pleines de vitamines avec leurs teintes ensoleillées de jaune estival, rouge ardent ou orange chaleureux, mauve fluo. Apd 39€. Chez Calzedonia, même l'athleisure se porte en couleur peps. ©DR

Le printemps a du mal à apparaître et votre moral est dans vos chaussettes (noires) ? Saviez-vous aussi que les vêtements colorés auraient un impact positif sur notre moral. Le chercheur John Maule qui travaille sur la perception et le discernement des couleurs à l’Université du Sussex l’admet : il n’y a “pas vraiment de preuve scientifique appuyant l’hypothèse que la couleur a un effet direct sur l’humeur”. Pourtant, on entend ci et là que les couleurs auraient un impact sur nos hormones : chaudes et vives elles libèrent la dopamine, l’hormone du bonheur et du plaisir, plus froides (les bleus, les pastels) elles parlent à l’ocytocine, l’hormone de l’attachement et du lien social, plus calme. On n’a pas vraiment réussi à prouver ceci scientifiquement mais on le ressent, non ?

En fait cet impact probable de la couleur sur notre humeur viendrait davantage du choix de la porter et/ou d’y prêter attention, ce qui permet de faire “un travail d’attention aux émotions que l’on ressent et à celles que l’on transmet”, commentait à ce propos Michel Lejoyeux cette fois auprès de Slate. Si l’on se sent mal, sans énergie, moche et que l’on veut passer à travers les gouttes de la journée, on foncera dans un jean ou un pantalon noir avec un haut sans éclat. Camouflage assuré. Si on se sent tonique, joyeux, de bonne humeur, on aura alors tendance à le revendiquer d’un pull bleu électrique, d’une robe cerise, de sneakers rose ou jaune pétant.

C&A couleur Barbie Galore pour ce sweat à capuche, 25.99€. Calzedonia, effet vinyle bleu azur, 29.95€. Elia, Robe-manteau violet. ©DR

Enfin, l’association bonne humeur-couleur vive et sentiment déprime-teintes sombres n’est pas automatique : les vêtements représentent aussi un signe d’appartenance à des groupes dans lesquels on se projette et les couleurs en sont le dossard, d’après la psychanalyste Ludivine Beillard-Rober. Un dossard qui nous catégorise et qui parle de nous aux autres !

Le truc avec les couleurs vives, c’est qu’elles vont à tout le monde, quel que soit son âge ou sa morphologie : color-block ou en touche, c’est audacieux, joyeux, rajeunissant et peps.

Sneakers Tamaris - baskets Sun68 - Collants Calzedonia - Mule Freedom Moses - Pull Sun68 - Top Sun68. ©DR

Les verts : les nuances de vert intense et de vert sapin sont très à la mode. On le porte sur des vêtements mais aussi sur des accessoires. Le crème : un basique et un must-have de l’année 2023. Lumineux, à porter aussi en total look. Le rose baby : couleur de l’année, le rose magenta a une petite sœur : le baby rose, ou rose bubble gum, douce et lumineuse. Le bleu : céruléen, il est bleu profond et élégant, électrique il vous met à l’avant-plan, que vous le portiez en total look ou en touche. Le violet : Plus il est flashy, plus on l’aimera. La guest-star ? Le violet indigo intense. L’argent. La couleur des accessoires comme des sacs, sur des chaussures mais aussi sur des vêtements : veste, pantalon, …

En touche sur un pull crème Love@Me ou en total look comme chez Kiabi, enfant compris, le rose dégage une belle énergie. ©DR

Les symboles des couleurs

Noir. Sérieux, idée d’intelligence et de prestige, d’ambition : cf costume, uniformes scolaires, … Le noir peut aussi être un moyen de cacher sa sensibilité. Bleu. Confiance en nous, estime de soi, intelligence. Effet calmant, zen. Brun. Fiabilité, stabilité, force calme. Vert. Bonne humeur, harmonie, transmission de “bonnes ondes”. Violet. Créativité, perspicacité. Aussi choisie par des personnes émotives et sensibles. Rouge. Pouvoir et passion. Provoque l’attention, l’énergie, l’attirance. Jaune. Bonheur, dynamisme, créativité, partage de la bonne humeur. Blanc. Pureté, symbole de liberté. Rose. Romantisme, optimisme, vertus calmantes, douceur en tons clairs. Orange. Le feu, le fun. Chaleur, créativité. Elle attire, elle rassemble. Gris. Neutre. Tranquillité, maturité.