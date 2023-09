Comment connaître les couleurs qui nous mettent en valeur ?

Astrid Eckelmans, consultante en image. © 2022 Atelier Preface, all rights reserved.

À l’occasion de la présentation des dernières créations tout en couleurs de montres dames de la collection Navitimer, la marque Breitling avait convié la jeune consultante à partager son expertise pour nous guider, via un test de colorimétrie, vers la palette qui est nôtre ou plus exactement la saison à laquelle chacun(e) est censé(e) correspondre. Car, oui, il y aurait des femmes (et des hommes) été, printemps, automne ou hiver avec, à chaque fois, une palette de tonalités bien définie qui leur est attribuée. C’est, en tout cas, ce que prétend la méthode en rien scientifique des quatre saisons. Exemple : un vert émeraude (couleur froide) entre dans la palette été tandis qu’un vert forêt, couleur froide également, relève de la palette hiver. A contrario, couleurs chaudes, le vert kaki est une couleur d’automne tandis que le vert pelouse est, lui, une couleur printemps.

Derrière les couleurs, des émotions

”La couleur est l’un des outils de développement du style vestimentaire et de la communication, explique Astrid. Derrière les couleurs, il y a des émotions. Il y a un monde, un univers de symboles, de significations qui, à mes yeux, est passionnant. Les couleurs, c’est aussi une façon de transmettre un message sur qui l’on est à travers sa façon de s’habiller. Les couleurs sont, en effet, selon moi, étroitement liées à la personnalité."

Ainsi, pour connaître notre saison colorimétrique, la consultante en image nous soumet au test de colorimétrie dont l’objectif est d’identifier la palette des couleurs qui sont les nôtres, à travers la méthode des quatre saisons, chacune d’entre elles correspondant à quatre grands profils de personnalité.

Face au miroir, le test de colorimétrie.

”Nous allons évidemment identifier les couleurs qui sont en harmonie avec des traits personnels physiques mais aussi avec ce que j’appelle plutôt l’énergie, l’identité. Ces deux aspects sont complémentaires, le physique n’étant, selon moi, pas prédominant. Il y a des couleurs qui nous parlent et des couleurs qui nous parlent moins. Tout ça renvoie à plein de choses”, explique la consultante en images qui, dans la foulée, nous adresse quelques questions pour, en quelques minutes, “apprendre à un peu mieux nous connaître, cerner nos goûts, notre univers…”

Première question : “Comment abordez-vous vos vêtements ? Quelle est aujourd’hui votre rapport, votre relation aux vêtements ? Ce que vous portez aujourd’hui, par exemple, en fonction de quoi avez-vous fait ce choix ? Avez-vous des couleurs de préférence qui reviennent souvent ? Y a-t-il, au contraire, des couleurs avec lesquelles vous n’avez vraiment aucune affinité ?” Et sur un tout autre plan : “S’il fallait donner un mot ou deux qui vous définiraient, aujourd’hui, un ou deux traits de personnalité, ce serait quoi ? Vous avez le droit de vous complimenter…”

Le déroulement du test de colorimétrie

Le petit questionnaire terminé, place au test en question, selon la méthode des quatre saisons. “Ce test s’appelle ainsi car, depuis une quarantaine d’années, des gens – experts de la couleur, artistes, sociologues – se sont intéressés au lien entre les couleurs dans la nature et l’être humain. Nous sommes une palette de couleurs. Nous avons un type de carnation, une couleur de peau, de cheveux, d’yeux qui est singulière par rapport aux autres. Ce sont quatre grandes familles de couleurs qui correspondent à la luminosité que l’on va retrouver (de manière naturelle) dans la nature. Ainsi, l’été et l’hiver sont deux saisons dites froides qui vont, l’été, être traversées par le bleu parce que le rayonnement du soleil est vertical à ces moments-là. La lumière est alors bleutée froide, contrairement au printemps et à l’automne, saisons dites chaudes, où la lumière plus rasante du soleil est dorée."

Dans la gamme des bleus...

Ce jour-là, on choisira deux gammes de couleurs de foulards. “Pour pouvoir identifier votre palette, on va tester quatre nuances de blanc et quatre nuances de bleu, nous propose Astrid, en s’emparant des carrés de tissus soyeux qu’elle noue vaguement autour de notre cou, en scrutant les moindres mimiques aussitôt apparues sur notre visage, face au miroir. Selon la saison, on va porter l’une ou l’autre tonalité de couleur."

Première couleur sélectionnée, un soyeux blanc cassé. “Oubliez tout, votre garde-robe et le reste, suggère Astrid, avant d’enchaîner. Avec cette couleur, vous vous sentez comment, bien ? Apaisée ? Vous avez chaud ? Ou plutôt froid ? Quel est votre ressenti ? Je ne dis plus rien, j’observe tout. Vous allez voir que, parmi les quatre nuances, il y en a une qui va sonner pile poil juste, au niveau du ressenti et de ce que je vais observer. Ceci, par exemple, apporte de la lumière à votre visage, un côté rosé qui fait ressortir vos lèvres, vos joues, les cernes s’estompent. Là, waow, vous apparaissez." Les couleurs défilent, les impressions suivent avec les commentaires avisés de l’experte.

”Pour pouvoir observer dans le détail, il faut avoir l’œil. Cela se travaille avec le temps, avec l’expérience, mais ce n’est en rien une méthode scientifique. Devant le miroir, j’analyse le non verbal. Mais mon test se base aussi sur la personnalité, qui est d’ailleurs primordiale pour moi.”

Le verdict : femme "été"

Verdict au terme de l’essayage : ” Vous êtes une femme 'été'”. Qu’est-ce que cela veut dire ? “La personne 'été' est un grand humaniste. La majorité des femmes été a une sensibilité accrue, à fleur de peau. Cette personnalité est nourrie par le fait d’apporter de l’harmonie et de la beauté dans le monde. Faire en sorte que tout ce qu’elle va apporter dans la vie soit beau, au sens noble du terme, bon, juste… Ce sont des personnes généralement très engagées qui ont besoin de sérénité."

Quant à savoir ce que cela raconte au niveau des couleurs, Astrid nous présente “nos” couleurs, explications à l’appui : “voici votre nuancier : argenté, or blanc, nacre, métal… Au niveau des vêtements, plutôt que d’aller vers les beiges, le nude, le brun qui sont des couleurs chaudes, on ira, dans votre cas, plutôt vers des blancs purs, les gris, le taupe. Mais aussi fruits des bois, framboises, lavande, cerise, ce sera magnifique. Pour les bleus, allez-y à fond. Ceux-là sont en harmonie avec vos yeux et vos cheveux. Ce sont des couleurs dans lesquelles vous vous sentirez mise en valeur, sublimée et qui vous donneront une présence au niveau énergétique.”

Car in fine, l’objectif de cette démarche est” que la personne se sente bien, valorisée, ancrée dans sa vie, en harmonie avec elle-même”, conclut la consultante en image.