Des cosmétiques pour jouer aux grands

Au-delà de l’aspect très ludique, employer des produits adaptés aux enfants a toute son importance. De fait, leur peau étant plus fine que celle d’un adulte, elle se trouve donc bien plus exposée à d’éventuelles substances toxiques présentes dans les produits d’hygiène. Aussi, en optant pour des cosmétiques dédiés aux enfants, vous misez sur des compositions plus saines et respectueuses de leur épiderme fragile. Besoin d’inspiration en la matière ? Ce ne sont pas les marques qui manquent. Nous avons sélectionné pour vous cinq catégories de produits destinés aux filles, mais aussi aux garçons, qui plairont à coup sûr à vos loustics tout en prenant soin d’eux.

Les parfums

Ce sont peut-être les premiers produits de beauté que les enfants se voient offrir. Mais pas question d’opter pour des parfums aux odeurs trop fortes ! Notre attention s’est donc portée sur la marque TOOFRUIT, qui a spécialement conçu des fragrances dédiées aux plus petits. Il s’agit d’eaux parfumées certifiées bio et confectionnées à partir de parfums 100 % d’origine naturelle, sans alcool et sans huiles essentielles. On peut les comparer à des émulsions comprenant des gouttelettes très fines. Ces dernières pénètrent rapidement sur la peau et contribuent à l’hydrater.

Le maître parfumeur, Jean-Charles Sommerard, a imaginé huit parfums différents aux senteurs fruitées et gourmandes. Il a ensuite fait appel à des nez d’enfants et à des parents volontaires afin de sélectionner les senteurs finales : Pomme-Fleur d’oranger et Vanille, Mûre-Cassis et Rose, ainsi que Pêche-Lavande-Verveine.

Eau parfumée mûre-cassis-rose. ©Toofruit

Les baumes à lèvres

Contrairement au reste de notre corps, les lèvres n’ont pas de film hydrolipidique, ni de glandes sébacées qui sécrètent le sébum. En d’autres termes, elles ne possèdent pas les mêmes réserves d’hydratation. Par conséquent, elles se montrent plus sensibles et moins armées contre les éléments extérieurs. Aussi, adultes comme enfants doivent penser à appliquer régulièrement un baume à lèvres.

En la matière, nous avons eu un coup de cœur pour le baume de la marque française Ouate. Ce dernier se présente comme une montre que les enfants peuvent porter en tout temps. De cette manière, ils ont l’impression de porter un bijou comme les grands et peuvent hydrater leurs lèvres quand ils le souhaitent. Pour la petite histoire, la marque Ouate a été imaginée par une maman de quatre filles qui a souhaité rassembler tout ce qui lui semblait essentiel, et qu’elle ne trouvait pas dans le commerce, dans des soins pour enfants.

Un baume à lèvres très pratique. ©Ouate

Les shampoings

Tout comme leur peau, les cheveux des enfants sont différents de ceux des adultes. Ils disposent d’une structure fine et claire, et sont donc plus sensibles aux agressions environnementales. De plus, leur petite tête produit moins de sébum, et se retrouve donc plus vite sèche. Aussi, il est nécessaire pour eux d’utiliser des shampoings adaptés à leur cuir chevelu.

Les produits de la marque Enfance Paris nous ont tapé dans l’œil. Les shampoings extra-fluides à appliquer directement avec la pompe sont composés d’une base lavante douce sans aucun agent de texture ou de silicone, avec des actifs végétaux bio et aromatiques. Il est également possible de compléter le soin avec un démêlant qui ne nécessite aucun rinçage et qui ne pique pas les yeux. Un gain de temps pour vos loustics qui pourront alors brosser leurs cheveux sans douleur.

Shampoing pureté. ©Enfance Paris

Les vernis

Saviez-vous qu’avant l’âge de 16 ans, la matrice de l’ongle n’a pas terminé de grandir. Aussi, pour éviter de provoquer toute déformation, il est recommandé pour les plus jeunes d’utiliser des vernis les moins chimiques possible. Manucurist, leader du marché en matière de vernis respectueux de l’environnement, propose des produits à base d’eau pour les enfants qui s’enlève en un clin d’œil avec du savon. Récemment, la marque française a même sorti un coffret dédié aux personnages Barbapapa. Ultra-faciles à appliquer, ces petites merveilles risquent de faire des heureux.

Vernis de la collection limitée Barbapapa. ©Manucurist

Les laits corporels

Utiliser des crèmes corporelles spécialement adaptées est indispensable pour les enfants de moins de 3 ans. De fait, la peau des bébés, beaucoup plus fine, a tendance à être sèche et sujette aux rougeurs et irritations. Passé cet âge, il faut savoir que l’épiderme des enfants peut également vite réagir aux allergènes contenus dans certains produits. Mieux vaut éviter tout risque ! Nous avons jeté notre dévolu sur la crème S de la marque Môme Care. Composée sans huiles essentielles, on y trouve de la vitamine C, de l’huile d’amande douce bio, du beurre de karité et du Lipexel, une huile provenant des graines de la courge éponge dont la mission est de renforcer la barrière lipidique. Résultat ? La peau de vos enfants est moins sensible au climat et à la pollution.

La crème S. ©Môme Care

Bonus : le maquillage

On est d’accord, le mascara et le rouge à lèvres ce n’est pas pour tout de suite. Mais pourquoi ne pas laisser vos enfants s’amuser avec du maquillage adapté pour réaliser les grimages de leur choix. Inuwet, une marque française d’inspiration coréenne, propose notamment des crayons en dix coloris différents : doré, violet, émeraude… Sachez que tous les produits de la marque sont non testés sur les animaux, vegan et sont emballés dans des contenants ludiques à l’effigie de lapin, licorne, lama et autres animaux dans le genre, pour plaire aussi bien aux petits qu’aux grands enfants.