Entre des lunettes et des lentilles de contact, le choix est vite fait. Pratiques et discrètes, les lentilles subliment votre regard. Elles sont votre atout charme ! Si vous vous maquillez, il est toutefois important de prendre quelques précautions utiles pour vos yeux.

Une peau dorée, une jolie robe, des sandales bien coupées et une coiffure de rêve, il ne vous reste plus que la touche finale du maquillage pour parfaire votre look estival. Le problème est cependant bien connu des femmes porteuses de lunettes : réaliser un maquillage parfait lorsqu'on porte une aide visuelle constitue parfois un véritable casse-tête. Vous êtes donc très nombreuses, une fois l’été installé, à troquer vos lunettes contre des lentilles. Les lentilles de contact offrent tout naturellement un plus grand confort et un champ visuel plus large. Mais, attention de bien prendre en compte quelques petits trucs et astuces afin de protéger vos yeux lorsque vous vous maquillez.

Choisir ses produits de maquillage avec soin

Avant toute chose, il est indispensable de choisir les bons produits qui n’abîmeront pas vos yeux. Le maquillage non gras, sans parfum et hypoallergénique est l’idéal pour les porteuses de lentilles de contact. Du côté des pinceaux, choisissez-les de bonne qualité également pour éviter de vous retrouver avec des poils dans les yeux. Pour le teint, optez pour un fond de teint à base d’eau plutôt qu’une crème et pour une poudre compacte plutôt que libre. Le fard à paupière doit être liquide ou crémeux. Le mascara et l’eyeliner doivent être waterproof et longue tenue pour éviter qu’ils s’effritent ou qu’ils ne coulent dans vos yeux. Le maquillage à paillettes est également à proscrire. Les particules risqueraient, en effet, de venir se loger entre l’œil et la lentille. Elles contiennent, par ailleurs, souvent des produits chimiques qui risqueraient de provoquer des irritations.

Apprendre à se maquiller avec des lentilles

Une fois les produits choisis, c’est parti pour l’étape maquillage. Notre premier conseil est de mettre vos lentilles avant de vous maquiller, vous éviterez ainsi d’y laisser des résidus ou un film désagréable. De même, si vous utilisez des gouttes de confort, mettez-les, là encore, avant de vous maquiller. Pour limiter les risques, évitez un maximum le contour des yeux avec vos crèmes et poudres. Maquillez vos cils délicatement en posant le trait d’eyeliner au-dessus de vos cils et en appliquant votre mascara par l’extrémité des cils. Evitez aussi de maquiller l’intérieur de l’œil. Pour contrer les risques d’infection, ne manipulez aucun produit avec les mains sales et ne prêtez pas votre maquillage, car les infections oculaires sont transmissibles. Enfin, prenez soins de vos produits de maquillage et respectez les durées de conservation pour toujours offrir la qualité la meilleure à vos yeux.

Ne pas oublier l’étape démaquillage

La soirée de fête est finie. Il est temps d’aller vous coucher. Pour toute femme qui veille au respect de sa peau, pour éviter les mauvaises surprises au réveil, il est vivement déconseillé de s’endormir sans se démaquiller. Un prérequis encore plus important lorsque l’on porte des lentilles de contact. Pour cette même raison, il est indispensable de retirer vos lentilles avant de vous démaquiller. Veillez aussi à utiliser un produit démaquillant hypoallergénique pour apaiser les yeux sensibles. De manière générale, ne portez jamais vos lentilles au-delà de la période prévue. Et si vos yeux montrent le moindre signe de fatigue ou d’irritation, retirez vos lentilles de contact et utilisez vos lunettes. Dans les deux cas, le plus important est d’avoir une bonne hygiène et les bons gestes.

