C’est à croire qu’il n’y a vraiment plus de saisons. Conclus mardi soir, les défilés parisiens du prêt-à-porter féminin pour le printemps-été 2020 ont baigné dans une atmosphère globalement frisquette. Exit la dolce vita liée à une météo plus douce, c’est un appel à bien se tenir qui a prévalu, avec pour mots d’ordre élégance, précision, technicité et approfondissement des sillons respectifs. Tour d’horizon des défilés présentés pendant neuf jours à Paris.