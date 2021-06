De plus en plus souvent composés d’ingrédients naturels, les déodorants nouveaux se déclinent en roll on, spray compressé, stick, crème ou baume. Il y en a pour tous les goûts !

Pour peaux sensibles

Convenant aux adolescents à partir de 13 ans, mais aussi à une utilisation après le rasage ou l’épilation à la cire, le déodorant peaux sensibles de La Roche Posay assure une efficacité anti-odeur anti-humidité 48h durant, grâce à son fort pouvoir absorbant (4 fois plus que le talc). Il est enrichi à l’oxyde de magnésium, une technologie brevetée aussi efficace contre les odeurs que les sels d'aluminium.

La Roche Posay,

Innovation, déodorant 48 h peaux sensibles, 50 ml,

13,5 €

© La roche posay



Aux notes végétales

Chez Vichy, on a développé des sprays compressés afin de réduire l'impact environnemental. Ne contenant que 100 ml, ils offrent pourtant le même nombre d'utilisations et la même efficacité qu'un spray 200ml. Sans alcool et avec un parfum hypoallergénique aux notes végétales pour une fraîcheur intense, Fraîcheur extrême propose une formule minimaliste de 7 ingrédients. Quant à Tolérance optimale (6 ingrédients), sans parfum et sans alcool, ce déodorant minéral, conçu pour les peaux sensibles aux sels d'aluminium, hydrate et apaise les aisselles sensibles.

Vichy, Fraîcheur extrême, 100 ml,

13,5 €





© Vichy

Les baumes naturels



Entièrement naturels, tout en étant très puissants, les baumes déodorants de la marque de soins belge éco-consciente Makesenz conviennent aux adolescents et aux hommes. Grâce à leur formule hydratante à base de beurre de karité et d'amidon de maïs pour absorber l'humidité, ils respectent la peau. Il n’agiront pas comme un anti-transpirant (il ne vont pas bloquer la transpiration et donc les toxines car ce n’est pas le fonctionnement naturel du corps) mais il vont agir sur la diminution des symptômes, c’est-à-dire les odeurs et les traces d’humidité. Leur texture crème très douce et onctueuse s'applique facilement au doigt ou avec une spatule et est très rapidement absorbée par la peau. Elle n’est pas grasse, ne colle pas et ne laisse pas de traces. Il suffit de prélever la taille d'un petit pois et l'étaler sous chaque aisselle propre en massant.



Déodorant baume cèdre bergamote,

Makesenz, 50 gr

11 €

Aux distillats de fleurs

A base de substances minérales actives et de distillats de fleurs, le déo spray Suzanne Kaufmann, sans composés d'aluminium, préserve la flore naturelle de la peau. Quant au composé actif minéral, il prévient les odeurs corporelles grâce à son pouvoir antibactérien et son effet légèrement astringent. Et si, avec le temps, il peut devenir légèrement trouble, c'est précisément en raison de ses composés naturels. Pas de panique donc!

75 ml, Deodorant spray Suzanne Kaufmann,

www.shopbeautybykroonen.com ,

36 €

© Suzanne Kaufmann



Aux minéraux de charbon

Facile à utiliser par son format de stick, le déodorant Charcoal magnésium de Schmidt’s, enrichi aux minéraux de charbon et magnésium, permet d’éliminer radicalement les mauvaises odeurs et fait disparaître l’humidité de vos aisselles tout en prenant soin des peaux les plus sensibles. 100 % végan et bio, il ne contient ni aluminium ni propylène ni glycol ni parabènes ni phtalates !

Schmidt’s

Charcoal magnésium, 75 g, en vente sur www.kazidomi.com

30 €

© Schmidt's



La crème déo

Pour celles et ceux qui n'affectionnent pas particulièrement les sprays, Fine (fi-ne) propose une crème déodorante bio et efficace. On y trouve des mélanges de vétiver et de géranium ou de cèdre et de bergamote qui conviendront tant aux hommes qu'aux femmes. Dans son contenant en verre, le produit est classiquement livré avec une petite spatule de bois et un sac réutilisable en coton biologique.

Fine (fi-ne) déo, 40 g,

disponible chez Beauty by Kroonen,

42 €

© Fine



Aux sels de magnésium

Après six ans de recherche, la nouvelle génération de déodorants Nivea Magnésium dry vient de sortir. La nouvelle formule contient des sels de magnésium, une substance que l’on trouve dans la nature (dans le sel de mer, par exemple), en combinaison avec des acides gras tel que l’acide stéarique naturellement présent dans les huiles végétales et dans la peau. Sa formule unique transporte les actifs là où ils doivent agir. La gamme se compose de déodorants roll-on, déclinés en deux variantes pour femmes et une pour hommes.

Nivea magnésium dry, 50 ml,

4,49 €

© Nivea



Made in Belgium

Déodorant 100 % naturel de la marque belge Hands Up de Kazidomi, ce produit est fait à la main, selon un savoir-faire artisanal. Hydratant, antibactérien et antiseptique, il prend soin de la peau fine et sensible des aisselles grâce à sa composition simple mais efficace, ne contenant que des ingrédients soigneusement sélectionnés et biologiques.

Hands up

En vente sur www.kazidomi.com

7,15 €

© Hands up



Efficacité et naturalité

Après 20 ans de recherche avec son Laboratoire de formulation naturelle, Caudalie dévoile un déodorant naturel qui fonctionne pendant 24h. Une volonté : ne faire aucun compromis entre efficacité et naturalité. Résultat : 98% d'ingrédients naturels tels que l'eau de raisin biologique - apaisante, dont l’action prébiotique contribue à une flore des aisselles plus saine - et l'eucalyptus biologique, pour réduire les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Grâce à sa texture translucide non grasse et qui ne laisse pas de traces, il est agréable à utiliser et laisse la peau douce et hydratée.

Caudalie, Vinofresh,

en pharmacies et boutiques Caudalie,

14,40 €

© Caudalie



Thé vert ou coco?

Deux nouveautés au rayon déo chez Nuxe. Dans la collection Nuxe body Rêve de thé, vient de sortir Souffle de thé, un roll on doté d’une technologie "intelligente" : un trio d’ingrédients actifs capables de s’adapter aux besoins de la peau et de réguler le microbiote, pour prévenir efficacement les odeurs pendant 24h. Sa texture fluide aux notes ressourçantes de thé vert laisse sur la peau une sensation de fraîcheur. Pour celles et ceux qui préfèrent les baumes, un déo Bio à la texture poudrée qui s’applique au doigt sous les aisselles. Ils offrent une efficacité déodorante 24h et la douceur d’un soin grâce à une association inédite de poudre végétale absorbante et d’huile végétale bio (huile de Coco purifiante pour la version Fraîcheur et huile d’amande douce apaisante pour la version peaux sensibles). Au parfum subtil de fleur d’oranger…

Nuxe, Souffle de thé, roll on 50 ml; 9,99 €

Déo baume bio, 50 g,16 €

© Nuxe



© Nuxe



Solide

Babriqué à la main dans l’arrière-pays niçois, testé sur peaux sensibles, le déodorant solide Douceur florale peau sensible bio de Lamazuna est sans huiles essentielles ni bicarbonate de soude. Le zinc ricinoléate et la terre de diatomée neutralisent très efficacement les mauvaises odeurs sans empêcher le phénomène naturel et nécessaire de transpiration. Un parfum floral et une texture crémeuse qui devraient séduire.

Lamazuna

Douceur florale peau sensible bio, en vente sur www.kazidomi.com

9,90 €