L'actrice anglaise, honorée par la reine, adorée des Britanniques est rayonnante en une du magazine Vogue. Les temps changent et ça fait du bien.

Elle est la star la plus âgée à faire la une de l'édition britannique du magazine Vogue. Dans un manteau rose pâle Dolce et Gabbana, sa coupe courte et lumineuse et son regard intense, Dame Judi Dench est magnifique !

"Au début du mois de mars, avant que le monde n’entre en confinement, le Vogue britannique a discuté avec une des personnes les plus aimées du pays. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis content de voir Judi Dench, la reine irréfutable du théâtre et du cinéma, faire sa première couverture de Vogue à l’âge de 85 ans – faisant d’elle la star la plus âgée à avoir fait la couverture dans l’histoire du magazine", a écrit Edward Enninful, le rédacteur en chef du Vogue britannique sur son compte Instagram. Edward Enninful s'est donné pour mission de promouvoir la diversité au sein du magazine depuis le début de son mandat.

L'un des joyaux de la couronne comme le dit Edward Enninful a aussi répondu aux questions de nombreuses autres stars du grand écran et de chanteurs comme Sam Smith, Reese Witherspoon, Daniel Craig ou encore Laverne Cox dans une vidéo qui met en avant son sens de l'humour, son humanité et sa riche histoire de vie !

Interviewée, la fille de Judi Dench voit là une façon de mettre en avant la maturéité, l'expérience, la ruchesse et la beauté des femmes âgées : "Cette question d'âge, je pense, affecte beaucoup l'opinion que [ma mère] a d'elle-même et cette [couverture de Vogue] lui donne un petit coup de pouce pour lui faire dire, "Oh, peut-être que je vais encore bien".