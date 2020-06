C'est la grande tendance make-up du moment pour agrandir facilement ses yeux et réveiller le regard.

Pour se faire un "oeil de renard", ce qui s'apparente à accentuer la forme "amande" de l'oeil et donc d'ouvrir le regard en l'allongeant sans passer par la case médecine esthétique, il suffit d'un eye-liner bien précis et d'un fard sombre.

En s'entraînant un peu et en restant plus naturelle que les tutos des "beautistas" tout en adoptant la technique, le résultat sera bluffant : le regard est allongé, remonté vers les tempes. Résultat : une meilleure mine et un coup de jeune qui tient tête aux paupières qui tombent un peu. Pour bien le réaliser, il faut garder à l’esprit que le but est d’allonger l’œil vers le haut. On travaille le maquillage en forme de pointe.

Première étape : veillez à structurer le sourcil pour remonter le regard : il doit être court et plus affiné vers l'extérieur.

Uniformisez votre paupière mobile avec un fard nude. Appliquez un fard plus foncé (dans les tons bruns) avec un pinceau assez épais sur la paupière, estompez dans le creux de la paupière puis insistez sur le coin externe de l'oeil en étirant en fore de pointe et légèrement vers le haut.

On peut appliquer par la suite un fard plus irisé au coin de l’œil interne, ce qui donnera une continuité entre pointe externe et coin interne.

Puis, passez au liner en respectant le même schéma. Voici ci-dessous un trait rose qui montre la forme à donner (mais pas nécessairement la couleur à utiliser !). Résultat rajeunissant garanti.

