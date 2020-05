Il y a quelques mois, cela nous aurait paru totalement inconcevable. Pourtant, aujourd'hui, le masque est bel et bien en train de devenir un accessoire de mode. Devenu obligatoire dans certains endroits, ce bout de tissu bien utile permet également aux fans de mode d'exprimer leur style. De nombreuses entreprises l'ont bien compris et ont investi le marché en proposant des modèles design. C'est notamment le cas de l'entreprise italienne Elexia Beachwear qui a inventé le concept du "trikini" : un maillot trois pièces qui comprend le traditionnel bikini, plus un masque assorti.

Interrogée par le Daily Mail, la créatrice explique que le "trikini" n'était au départ qu'une blague visant à "faire rire sa famille" après la fermeture de son usine de confection de maillots de bain. Mais, après avoir posté sur Facebook plusieurs photos de sa fille portant un bikini avec un masque assorti, elle s'est rendue compte que le concept plaisait réellement aux internautes. Dès qu'elle a pu rouvrir, elle a donc commencé la production de "trikinis".



Elle espère que ces nouvelles commandes l'aideront à remonter la pente. Sa société (comme beaucoup d'autres) a en effet été fortement impactée par le lockdown. Toutefois, la réouverture des plages autorisée le 18 mai dernier en Italie, devrait l'aider à mener à bien son nouveau projet.