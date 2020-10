étape 1 : On lutte contre la grise mine

Alors que le masque pourrait nous faire craindre un anonymat des visages, la maquilleuse pro l’assure : ce n’est pas une raison pour peindre la moitié de son visage seulement ! Et on commence par le teint.

© Christel Lerebourg



À ce niveau-là, on ne panique pas, on ne rechigne pas non plus, car, pour un teint joli, pas de secret, il faut un peu de fond de teint, en quantité rai-son-nable. L’idée est d’obtenir un résultat naturel même si, “au fur et à mesure des années, j’ai constaté que le naturel des unes n’est pas le naturel des autres”, dit la make-up artist, dans un sourire. On pose le fond de teint sur le triangle du visage, pour l’étendre vers l’extérieur à l’éponge, histoire que la peau puisse continuer à respirer, Mesdames – le masque, c’est déjà pas mal, question manque d’oxygénation. Et “même quand on porte le masque, on pose un voile de poudre, pour que ce soit bien net en dessous.” Cela fixe la bonne mine, qui, normalement, ne peut plus s’échapper pour la journée.

étape 2 :On ouvre le regard

© Christel Lerebourg



“Avec le masque, on peut obtenir un résultat charmant”, nous assure la make-up artist. Et, précisément, en période masquée, on joue à mettre en valeur son regard. Jusque-là, on est d’accord… Mais, quand la palette des roses irisés (ci-contre) arrive pour habiller nos yeux, subitement, on craint de ressembler à Barbie… Bon, eh bien, on s’était tout à fait trompée. “Tout est une question de jeu d’ombres et de lumières. On ne se contente pas de poser une couleur sombre sur les paupières. D’abord, on redessine le sourcil, pour le marquer ; puis, sur la paupière mobile, on dépose des points de lumière, en usant des couleurs claires de la palette. Pourquoi pas du brillant, d’ailleurs, pour que cela accroche la lumière ?”. Le fard à paupières sombre est déposé sur l’extérieur du regard pour l’agrandir. Enfin, pour un effet bonne mine, on pose, sous l’œil, non pas un trait de khôl ou du mascara, mais un trait de crayon ou de poudre (comme ici, rosée, sur la photo), ce qui donne de la vitalité au regard. “

Avec un masque, il faut éviter un maquillage trop dur”, insiste Anouchka.

étape 3 :On colorie sa bouche quand même

© Christel Lerebourg



Comment faire pour ne pas mettre du rouge partout sur son masque et sur ses dents en ce moment ? Bref, comment fait-on habilement ? “Primo, on ne pose pas le rouge à lèvres directement sur la bouche, mais on le place au pinceau : on peint le contour puis on colorie la bouche”. Secondo, “on privilégie les rouges longue tenue, qui ne se transfèrent pas sur le masque. Tout en sachant qu’en dessinant la bouche, on met la stricte quantité de matière.” Anouchka finit de couvrir les lèvres d’un rouge, signé Chanel, qui ressemble à du pain d’épices ; elle époussette nos joues avec un curieux pinceau punk ; enfin, elle ajuste le masque sur notre nez. Malgré le masque, elle n’a pas accentué le maquillage. Elle conclut : “il faut demeurer cohérente avec ce qu’on aime ou non, malgré la période. Ce qui n’empêche pas d’être audacieuse”.

Et Rayon produits ?

1 - ça avait toute son utilité

Il arrive fréquemment qu’une femme arrive chez Anouchka, et énonce, sûre d’elle : “je voudrais votre teint naturel sans fond de teint moi aussi”. Mais la make-up artist doit préciser qu’elle-même porte quelque chose, qui ne se voit pas, car il n’y en a pas trop, et qu’il est bien posé. Bref, le fond de teint n’est pas un ennemi quand on le pose avec parcimonie. Surtout, on ne le choisit pas trop foncé pour avoir l’air bronzé, car le foncé, posé sur les volumes d’un visage, le creuse.

Fond de teint les beiges chanel,51 €.

© chanel



2 - ça nous a bien dépanné

Avec le masque, et les tracas associés à la période actuelle, il arrive qu’on dorme moins bien, qu’on se fasse un sang d’encre, et des cernes par la même occasion… Et bam, on est tombé sur ce drôle de produit couleur abricot. En posant de la couleur “rosé abricot” sur le bleu des cernes, par la magie des couleurs complémentaires, on atténue le gris bleu des cernes. Même technique pour les rougeurs : il existe un correcteur vert qui, posé sur les rougeurs, les annule !

Correcteur longue tenue chanel, couleur abricot,35 €.

© chanel



3 - ça nous a semblé simple comme bonjour…

Enfin, pas au début, il faut l’avouer… Mais il est tout à fait possible de maîtriser l’utilisation d’une palette de fard à paupières. Le succès tient dans le fait de jouer avec les contrastes de ladite palette : le clair illumine et arrondit les formes, quand le sombre creuse, et ouvre les yeux. Le conseil de la pro : poser une touche de clair juste au-dessus de la boule de l’iris ! (la vidéo en ligne est là pour vous aider)

Palette de couleurs “belle mine naturelle”, couleur Warm, 58 €