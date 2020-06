Plus sensible et davantage exposé que le reste du corps, le visage mérite un nettoyage plus rigoureux.

On estime, selon le Ministère des solidarités et de la santé*, que nos mains sont en contact avec la peau de notre visage environ 3000 fois par jour. Un chiffre important pour cette zone qui joue le rôle de barrière directe contre les éléments extérieurs tels que la poussière et les microbes. De plus, elle sécrète naturellement du sébum, de la sueur et des peaux mortes qui s’accumulent à la surface de l’épiderme. Un nettoyage quotidien de la peau et des poils du visage est donc primordial, notamment en cette période de pandémie, pour préserver ce système de défense contre les agressions extérieures et conserver une peau belle et en bonne santé.

Mobilisé pour accompagner le public vers les bons gestes à adopter pour bien se laver le visage, Gillette, engagé depuis plus de 110 ans auprès des Français et numéro un mondial des produits de rasage et soin pour hommes, s’est appuyé sur les connaissances internes de ses équipes d’experts en Recherche et Développement, enrichies par les conseils avisés de médecins.

1- Pourquoi devons-nous faire attention à l’hygiène de notre visage ?

Se laver le visage et la barbe permet de diminuer la charge en agents infectieux présente sur la peau et les poils et ainsi d’éliminer les impuretés accumulées durant la journée.

2- Quels sont les bons réflexes à adopter pour se laver le visage et la barbe au quotidien ?

L’hygiène du visage et de la barbe s’adapte en fonction de la routine de chacun -activité sportive, transports en commun, contact avec d’autres individus- et de la situation sanitaire actuelle. Cependant, il existe des gestes universels pour garder un visage propre. Les experts recommandent de :

Se laver le visage et la barbe tous les jours, si possible après chaque contact avec l’extérieur

Prendre sa douche de préférence, avant d’aller se coucher, pour éliminer les impuretés de la journée

Utiliser du savon afin d’éliminer efficacement la présence éventuelle d’un virus

Pour un nettoyage efficace, faire couler l’eau sur son visage pour rincer les zones savonnées

Ne pas utiliser de gel hydroalcoolique, mais choisir un soin de nettoyage adapté à son type de peau

3- Faut-il se raser pour conserver un visage propre ?

Un rasage complet assure un nettoyage efficace du visage. En effet, se raser quotidiennement permet, grâce à l’application d’un gel ou d’une mousse à raser composés d’agents nettoyants, d’éliminer les résidus de pollution, de poussières et bactéries présentes sur le visage et les poils. Le passage du rasoir a également un effet exfoliant et aide à retirer les cellules cutanées accumulées sur la couche supérieure de l’épiderme. Un geste qui favorise le rajeunissement de la peau et permet d’atténuer les éventuels signes d’acné.

Cependant, se raser n’est pas l’unique moyen de conserver un visage propre. En effet, une barbe bien entretenue permet également d’avoir un visage propre.

4- Comment garder un visage propre lorsque l’on ne se rase pas ?

Un soin particulier doit être apporté à la barbe en fonction de son épaisseur, de sa longueur ou encore de son type de peau. Cependant, quelle que soit votre pilosité faciale, il est recommandé de :

Nettoyer quotidiennement avec un savon ou un shampoing à barbe car les bactéries et zones infectées peuvent se retrouver piégées dans la barbe

Prendre votre douche de préférence en fin de journée et laisser couler l’eau directement sur les poils pour rincer

Bien sécher votre barbe ou votre moustache afin d’éviter la prolifération des bactéries

Brosser votre barbe pour prévenir les démangeaisons, éliminer les peaux mortes et empêcher la formation de nœuds dans les poils

Hydrater et adoucir en appliquant quelques gouttes d’huile à barbe

5- Le rasage peut générer des coupures et des irritations, est-ce un problème dans le contexte actuel ?

Si, par précaution, toute plaie mérite d’être protégée si possible par un pansement et d’être désinfectée, il n’y a pas de raisons particulières de s’en inquiéter dans le contexte sanitaire actuel. En effet, selon plusieurs médecins spécialistes des maladies infectieuses interviewés par le quotidien américain Today**, il n'y a actuellement aucune preuve permettant de confirmer que le coronavirus peut être transmis par des coupures et provoquer une infection en franchissant la barrière cutanée.

Un communiqué*** publié début mars par l’Organisation mondiale de la Santé explique que “la maladie se transmet principalement d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu’une personne malade tousse, éternue ou parle. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne malade. On peut alors contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche.” D’où l’importance d’intégrer le nettoyage du visage à nos gestes barrières essentiels comme c’est déjà le cas pour le lavage des mains.

6- Pour assurer un nettoyage efficace à mon visage et à ma barbe, dois-je apporter un soin particulier à mes outils de rasage ?

Il n’est pas nécessaire d’effectuer un nettoyage particulier de son rasoir car il conserve une propreté constante de par son utilisation. En effet, les lames sont en contact direct durant plusieurs minutes avec du gel, de la mousse ou de la crème à raser formulés à partir de savon, un composant qui constitue un environnement hostile aux microbes.

Cela dit, il est recommandé de rincer son rasoir après chaque utilisation et de changer régulièrement ses lames pour maintenir un rasage confortable. Attention, pour nettoyer votre rasoir, il est essentiel d’éviter d’utiliser une petite brosse ou une serviette sous peine d’endommager les bords ultrafins ainsi que les revêtements de protection des lames.

Cet article a été écrit en collaboration avec le Pr Roger Jankowski, chef du Service d’ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale du CHRU de Nancy.

