Si vous admirez le style vestimentaire de la Duchesse de Sussex, cette initiative devrait vous plaire.





Meghan Markle a présenté ce jeudi à Londres une collection capsule composée de 5 pièces à prix réduits (que vous pouvez voir ci-dessous en faisant défiler les photos) : un tailleur noir (Jigsaw, 360€), un chemisier blanc (Misha Nonoo, 140€), une robe droite (M&S, 22 euros) et un tote bag (John Lewis, 121€).

Cette collection a été réalisée en collaboration avec quatre acteurs du monde de la mode : John Lewis & Partners, Mark and Spencer, Jigsaw et Misha Nonoo. Elle s'appelle "The Smart Set", en référence à l'association "Smart Works" dont Meghan Markle est la marraine. Cette organisation aide les femmes sans emploi à se préparer pour un entretien d'embauche. A travers ces quelques vêtements, Meghan Markle a souhaité fournir aux femmes les "essentiels" à porter lors d'une entrevue professionnelle. En effet, dès que quelqu'un achète une pièce de cette collection, le même vêtement sera offert aux membres de l'association "Smart Works" pour aider les femmes qui en ont besoin. Quand on sait que beaucoup d'employeurs se font une idée des postulant(e)s au premier coup d'oeil, on comprend qu'adopter un look professionnel est essentiel pour décrocher un job.

" Quand je suis arrivée au Royaume-Uni, j'ai cherché à rencontrer des communautés et associations qui font un travail sur le terrain. Mon but était de les aider à avoir plus d'impact. En achetant une pièce de cette collection, vous contribuez à aider ces femmes à avoir la confiance et l'aide qui leur manquaient pour commencer à bâtir leur carrière ", a déclaré Meghan Markle. Afin de "donner plus d'impact" à la collection, la Duchesse s'est rendue au lancement vêtue du chemisier et du pantalon de la collection.

© reporters



"Chaque femme qui passe la porte de notre association comprendra qu'une autre femme dans le monde a investi dans son avenir" , s'est émue Kate Stephens, CEO de Smart Works. "Cette capsule nous fournira les produits dont nous avons besoin pour aider nos clientes durant les 6 prochains mois".

Les femmes qui ont pu bénéficier de l'aide de l'association ont déclaré que les vêtements et l'aide reçus par le passé leur avaient permis de se sentir "fortes et puissantes" et "capables de décrocher le job de leur rêve". Pour la petite histoire, les mannequins que l'on peut voir sur les photos promotionnelles ont elles-même été aidées par l'association pour décrocher un travail.





Les vêtements sont disponibles dans les magasins et les webshops des marques qui ont collaboré, et dans tous les "Smart Works Dressing Rooms" à travers le Royaume-Uni, à partir du 12 septembre et pour une durée de deux semaines.







