Mais un autre point été pris en compte: les recherches sur la Toile. Ainsi, la marque des vêtements portés par Meghan Markle à peine révélée, les internautes se ruent sur internet pour la commander. Les moteurs de recherche ont enregistré une hause de 216% de la consultation d'articles similaires à ceux portés par la duchesse.

Ce n'est un secret pour personne: Meghan Markle a du goût. À un point tel que les tenues de la duchesse de Sussex se retrouvent dans de nombreuses penderies. Il n'est donc pas étonnant que l'épouse du prince Harry ait été élue la modeuse la plus influente en 2019, selon un classement réalisé par la plateforme de recherche mondiale de mode, Lyst. Elle est suivie par Timothée Chalamet, Zendaya, Billie Eilish et Cardi B.Pour départager les personnalités, Lyst s'est basée sur plusieurs critères, y compris les mentions sur les réseaux sociaux et la couverture médiatique.