Bouquets du jardin

Au fil des saisons

Chaque saison a ses particularités et ses ambiances. Les compositions florales sont à leur image. Le printemps sonne le retour des narcisses et du cortège des plantes qui les accompagnent. Des gerbes de tulipes aux couleurs variées se contorsionnent dans les vases. L’été, portes et fenêtres sont ouvertes, maison et jardin ne font qu’un. L’abondance des floraisons fournit au jardinier quantité de fleurs multicolores. Arrive ensuite l’automne, les ombres s’allongent, les feuilles se teintent d’or et d’orange. Les feuillages, les fruits, les légumes et les baies entrent dans la danse. L’hiver fait la part belle aux écorces éclatantes et aux formes insolites des branchages tandis que quelques rares floraisons font patienter les jardiniers.

Bon à savoir

Le meilleur moment pour cueillir est le matin avant que la rosée ne s’évapore. Placez immédiatement les fleurs dans un seau rempli d’eau.

La bonne tenue en vase d’une fleur coupée est en rapport direct avec son degré de maturité au moment de la cueillette. Une rose coupée trop en bouton risque de se faner avant de s’ouvrir. Cueillie lorsque ses pétales commencent juste à se décoller, permet à son épanouissement, de se produire normalement. Les tulipes, les pivoines, les iris, les glaïeuls se cueillent dès que la couleur des pétales apparaît. À l’inverse de ceux des roses, leurs boutons s’ouvrent dans l’eau.

©D.R.

N’attendez pas que les fleurs soient au faîte de leur beauté. Dans l’eau, elles ne dureront pas plus d’un jour ou deux. Lorsque le pollen est visible ou que la fleur est tout à fait ouverte, cela signifie que les pétales sont sur le point de tomber.

Coupez les bulbes de printemps au niveau du vert de la tige. La partie blanche absorbe moins bien l’eau.

Préparation

Lors de la préparation du bouquet, recoupez les tiges en biseau pour augmenter la surface d’absorption de l’eau. Ôtez les feuilles qui pourraient pourrir dans l’eau. Ce point est très important pour les dahlias, les lilas, les seringas dont les feuilles privent la tige de beaucoup d’eau. En règle générale, il est préférable de ne garder que les feuilles strictement nécessaires à l’équilibre du bouquet. Les tiges ligneuses gagnent à être écorcées sur quelques centimètres dans le bas. Incisez ensuite l’extrémité dans le sens de la longueur. Les tiges creuses comme celles des delphiniums, des amaryllis, des lupins sont, elles, coupées droites et remplies d’eau en les tenant à l’envers. La base est ensuite bouchée avec un coton, ce traitement prolonge la tenue en vase des fleurs à tiges creuses.

La sève laiteuse qui s’écoule de certaines tiges empêche l’absorption de l’eau. Passez le bout de la tige sur une flamme puis plongez-la immédiatement dans l’eau. Cela s’applique aux pavots, aux euphorbes et aux zinnias.

Des fleurs dites vertes

Les fleurs dites vertes ont ceci d’étrange qu’elles ne le sont pas vraiment… Leur couleur est indéfinissable. Un peu de vert mélangé à un peu de jaune ou de blanc selon les espèces, en fait des sujets bien utiles dans les bouquets comme au jardin. Avec elles, les mélanges trop contrastés s’estompent et une pointe de fraîcheur voire de piquant pimente les réalisations.

Au printemps, les euphorbes tiennent ce rôle. Leur sève demande à être cautérisée sous une flamme. En juin, l’alchémille est indispensable pour ses fleurs en délicat nuage vert chartreuse. Dans cette gamme de tons, il y a aussi les fleurs du panais et du fenouil.

©D.R.

Chez les annuelles à semer directement en place, le Bupleurum griffithii est une bonne recrue. C'est une plante facile à associer à de nombreux coloris à l'image de l'alchémille. Il se ressème en sol léger et bien drainé. Chez les amarantes plus connues pour leurs teintes vineuses, il en existe une à fleurs vertes, Amaranthus viridis. Les molucelles ou cloches d'Irlande présentent, elles, des tiges graphiques garnies de clochettes vert amande, ces fleurs annuelles moins connues sont très belles dans les bouquets et peuvent être séchées.

L'Astrantia major, une autre petite merveille de délicatesse est d'un beau blanc vert, à planter à mi- ombre dans une terre fraîche.