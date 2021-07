Les stars sans soutien-gorge, la tendance phare sur le tapis rouge de ce Festival de Cannes

"No bra" ou littéralement "sans soutien-gorge". Depuis le 6 juillet, certaines des actrices et des célébrités les plus en vue du moment affluent à Cannes pour la mythique montée des marches. Coiffure, robe, accessoires... les looks sont passés au crible par la presse mode. Et un fil rouge semble désormais se distinguer : le naturel et le confort sont de mise.

Véritable tendance de fond, le "no bra" séduit de plus en plus de femmes, notamment depuis le début de la crise sanitaire. Selon une étude Ifop récemment relayée par Marie Claire Belgique, 18% des Françaises de 18 à 25 ans ne portent jamais ou presque jamais de soutien-gorge depuis le confinement. Un choix trendy et libérateur qui se reflète donc sur le tapis rouge de cette 74e édition du festival. Jouant la carte de la transparence dans une robe drapée Dior, Mélanie Thierry, l'épouse du chanteur Raphaël, a envoûté la Croisette le 12 juillet. Le mannequin Bella Hadid, sublimé par des poumons en or, la chanteuse Camélia Jordana, l'icône éternelle Sophie Marceau ou encore Lou Doillon, toujours aussi rock, ont toutes opté pour un "no bra" réussi.

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP