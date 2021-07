Sharon Stone vole la vedette à Cannes dans une robe époustouflante

Tient-on la robe la plus spectaculaire de ce 74e Festival de Cannes ? La concurrence a beau être rude, Sharon Stone est désormais en bonne place pour y briguer cette Palme.

Ce 14 juillet, jour de fête nationale française, l'actrice de 63 ans a fait une apparition surprise sur la Croisette. Une arrivée acclamée par le public. Pour marquer le coup, celle qui a récemment sorti The Beauty of Living Twice, son autobiographie, avait misé sur une robe Dolce & Gabbana audacieuse à souhait. Parfaitement à l'aise, Sharon Stone a fait virevolter la longue étoffe en tulle bleu piquée de fleurs colorées devant les photographes.

Sharon Stone stuns in an elegant floral gown at #Cannes. pic.twitter.com/k9SqNkehLN — Variety (@Variety) July 14, 2021

Ça vous étonne , Sharon Stone qui prend l’ascenseur ?🌹 pic.twitter.com/C0RXnVlqiP — Pierre Lescure (@pierrelescure) July 14, 2021

"La plus belle robe du festival", ont estimé certains internautes sur Twitter. La star a ensuite profité de L'Histoire de ma femme, le film projeté ce soir-là.