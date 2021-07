Le prince Laurent et la princesse Claire séparés ? La rumeur enfle

Depuis plusieurs mois, des bruits courent que le couple royal serait séparé et ne vivrait plus ensemble.

Une journaliste spécialiste de la famille royale, Joëlle Vanden Houden, assure ce mercredi dans le magazine Humo que le prince Laurent vivrait seul à Tervuren et que Claire serait retournée vivre chez ses parents, à Chaumont-Gistoux. Selon elles, ces rumeurs seraient "sur toutes les lèvres à Tervuren et à Chaumont-Gistoux"."Ces allégations proviennent de voisins de Laurent et de personnes ayant connaissance de l’affaire", précise-t-elle. Autre signe qui entretient cette hypothèse : le fait que Laurent et Claire ne soient plus apparus ensemble depuis février 2020.

Contacté par 7/7, le prince Laurent dément fermement : "Je ne peux rien dire à ce sujet, car il n’y a rien à dire. Nous ne vivons pas séparément, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas d’où vient tout ça, et cela ne m’intéresse pas non plus.”