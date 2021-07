Nouveau coup dur pour la princesse Charlène de Monaco qui va subir une "lourde" opération

Elle n'en voit plus le bout. En Afrique du Sud depuis déjà trois mois, Charlène de Monaco y enchaîne les pépins. En proie à une "infection de la sphère ORL" qui l'a empêchée de se rendre en Principauté pour ses 10 ans de mariage, la Princesse de 43 ans doit encore ronger son frein.

Celle qui s'était rendue sur ses terres natales pour honorer des missions anti-braconnage avec sa fondation et venir en aide aux rhinocéros va devoir repasser par la case hôpital. Selon les informations de Gala, la maman de Jacques et Gabriella s'apprêterait à subir une "opération assez lourde". De plus, le chaos qui règne actuellement dans le pays, rongé par une crise sociale, économique et sanitaire, empêche Albert II et ses jumeaux d'être à son chevet.

Dans une interview avec un média sud-africain, Charlène avait admis qu'elle traversait une "période difficile". "Mon mari et mes enfants me manquent profondément. Ce qui a été le plus difficile à entendre, c'est quand mon équipe médicale m'a dit que je ne pourrais pas être chez moi pour mon 10e anniversaire de mariage. Albert est mon roc, ma force. Sans son amour et son soutien, je n'aurais pas été capable de traverser cette passe compliquée", avait-elle confié à News24.