Marius Borg, le "mauvais garçon" de la famille royale norvégienne

Lunettes noires et tatouages de bad boy, Marius Borg Høiby a cassé son image d'ange blond. À 24 ans, le fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit préfère de loin avoir les mains dans le cambouis plutôt que d'avoir à enfiler un costume pour aller à Slottet, le Palais royal d'Oslo. C'est en effet en tant que mécano que ce fils issu d'un premier mariage s'épanouit désormais.

Passionné de deux-roues, le demi-frère de la princesse Ingrid Alexandra, 17 ans, partage sa vie entre les motos et Juliane Snekkestad, sa petite amie mannequin. Cette dernière a récemment partagé un cliché de Marius qui laisse entrevoir son évolution physique et ses bras recouverts d'encre bleutée, rapporte Histoires Royales. S'il a participé à certains événements officiels au fil des années, le jeune homme n'est auréolé d'aucun titre officiel et peut mener sa vie comme bon lui semble.