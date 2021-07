"Un peu de respect!": en se moquant de Macron, Jean-Luc Reichmann rend les internautes furax

L'image a fait le tour du monde depuis deux jours. Emmanuel Macron en visite à Tahiti est décoré de nombreuses couronnes de fleurs et colliers qui lui bouchent la vue. La Toile s'est alors amusée à détourner les clichés. Et Jean-Luc Reichmann s'en est aussi amusé mais la blague du présentateur des 12 coups de midi ne semblait pas au goût de tous...

"Le président de la République a reçu ces colliers en signe de cadeau et de respect. Ces cadeaux sont des rituels multiséculaires de la culture polynésienne. Un peu de respect", a écrit ainsi une personne. "Avant de se moquer, regardez la photo, elle est truquée, ça se voit. Un peu de respect de temps en temps ça ne fait pas de mal", ajoute un autre internaute. Depuis, l’animateur a supprimé sa publication Instagram, mais il a laissé l’image en story sur sur son compte.



© INSTAGRAM





Un montage qui tourne à l'irrespect

En effet, c'est bel et bien un internaute qui s’est amusé en réalisant un montage photo. Dans lequel on ne voit plus que la tête du président français dépassé de l’amas de fleurs. De quoi amuser la Toile et Jean-Luc Reichmann qui a également relayé l’image sur son propre compte Instagram en se moquant gentiment du président français. "Pas trop chaud chez vous aujourd’hui ?", a-t-il écrit en légende. Mais cela n’a donc pas vraiment fait rire certains internautes ou fans de l'animateur. Plusieurs lui ont reproché de se moquer des traditions polynésiennes et d’autres lui ont carrément rappelé que cette photo était un montage. “Cette tradition des colliers de fleurs est réelle et très belle. Mais cette photo est juste un détournement de la photo originale.”