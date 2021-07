George Clooney aide ses voisins du lac de Côme, frappé par de violentes inondations: "C'est pire que ce je pensais"

Un habitant effaré comme un autre. De passage à la Villa L'Oleandra avec Amal et leurs deux enfants, George Clooney a assisté, impuissant, à l'importante montée des eaux qui a touché les environs du lac de Côme.

"Cela va coûter des millions"

Si sa somptueuse bâtisse du 18e siècle semble avoir évité le pire, l'acteur américain s'est mêlé aux locaux pour leur prêter main-forte. Des photos diffusées par différents médias, dont le Daily Mail, en attestent. On y voit le réalisateur de 60 ans, jean et polo bleu, prendre la pose avec les habitants et les commerçants de Laglio. "C'est pire que ce que je pensais. À Cernobbio, la situation est à prendre au sérieux", a-t-il confié à la chaîne TG1. "J'ai parlé avec le maire, il va y avoir beaucoup de travaux, cela va coûter des millions, mais la ville est forte. Elle va réagir et revenir plus forte qu'auparavant. C'est une ville vraiment résiliente", a-t-il ajouté.

“It’s very bad” – George Clooney helps the flood victims on Lake Como https://t.co/MmXogXwMnj pic.twitter.com/ePmyAgbcwx — CelebJar (@JarCeleb) July 29, 2021

George Clooney a acquis la Villa L'Oleandra en 2002 pour 14 millions de dollars.