Lucie Lucas révèle avoir été victime de violences conjugales: "J’ai mis 5 ans à sortir de cette histoire destructrice"

Lucie Lucas est connue pour ses nombreuses prises de position. En effet, celle qui interprète Clem dans la série du même nom, use souvent de sa notoriété pour faire passer des messages. Récemment, elle a souhaité dénoncer les violences conjugales en livrant un témoignage bouleversant sur Instagram. En légende d'une vidéo réalisée par Brut, dans laquelle plusieurs femmes ont confié leur calvaire, Lucie Lucas a révélé au grand public avoir été elle-même victime de violences conjugales.

"Je voudrais que mes filles voient ces témoignages quand elles seront en âge d’être amoureuses. Je voudrais que beaucoup d’hommes et de femmes de mon entourage voient ces témoignages et réalisent que dans un couple on ne devrait jamais vivre dans la peur! Pas seulement la peur des coups, mais aussi celle de la tyrannie émotionnelle", débute-t-elle.

Cette relation toxique, l'actrice l'a vécue alors qu'elle n'avait que 16 ans. "Je savais que ma relation de couple n’était pas ‘normale’ ; mes copines, mes parents me le disaient… mais personne, ni moi, ni eux, ni lui ne réalisions à quel point les violences étaient diverses et fréquentes dans notre couple. Moi je l’aimais et je pensais qu’il fallait rester coûte que coûte, par respect pour cette première fois que nous avions vécue ensemble", poursuit-elle. “Incroyablement seule” et "démunie", elle aura mis des années pour se libérer de cette relation. "J’ai mis 5 ans à sortir de cette histoire destructrice, aussi bien pour moi que pour lui..."