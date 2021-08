Meghan Markle fête ses 40 ans ce mercredi: pas de grande célébration, mais un beau geste de solidarité... et quelques surprises

Meghan Markle, née le 4 août 1981 à Los Angeles, fêtait son quarantième anniversaire ce mercredi.

À cette occasion, la maman d'Archie et plus récemment de Lilibet Diana a décidé non pas d'organiser de grandes célébrations, mais bien de faire preuve de générosité. Dans une vidéo publiée sur le site de la fondation du couple royal "Archewell", l'ancienne actrice a dévoilé un nouveau projet, intutilé "40x40". La jeune femme en explique le concept: elle demande à 40 de ses amis ou connaissances de donner 40 minutes de leur temps pour "coacher" les femmes à réintégrer le marché du travail, qui a leur tour devront nominer 40 personnes supplémentaires, et ainsi de suite.

© Archewell Foundation





"Plus de 2 millions de femmes rien qu'aux Etats-Unis et des dizaines de millions à travers le monde ont perdu leur emploi à cause du Covid. Je pense que si nous consacrons tous 40 minutes à un acte de service, cela peut avoir un réel effet ricochet", a expliqué l'épouse du prince Harry.

Le clip de 2 minutes a été tourné au domicile de Meghan et Harry, à Montecito. L'occasion pour les spectateurs d'obtenir un rare aperçu de leur foyer californien, le coupe royal étant habituellement extrêmement précautionneux concernant sa vie privée. Plusieurs détails ont d'ailleurs interpellé les internautes: une photo de Lilibet, dont le visage n'avait pas encore été dévoilé depuis sa naissance, ainsi qu'une brève apparition du prince Harry, par la fenêtre... en train de jongler.

Cette vidéo représente également la première apparition médiatique de l'Américaine depuis qu'elle a donné naissance à sa petite fille, le 4 juin dernier.