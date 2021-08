La virée embarrassante du mari de la princesse Eugenie avec des mannequins topless

Pour rappel, Jack Brooksbank a été photographié le week-end dernier sur un yacht près de Capri (Italie) en compagnie de plusieurs jeunes femmes. Sur les clichés publiés par le Daily Mail, on peut notamment voir l'homme passer son bras autour de la taille de la mannequin italienne Erica Pelsoni, qui a par la suite été photographiée seins nus sur le bateau.

Il n'en fallait pas plus pour que certains s'interrogent sur la fidélité du mari de la princesse. Ce qui choque d'autant plus les Britanniques est que la petite-fille d'Elisabeth II était en train de s'occuper de leur nouveau-né August, 6 mois, pendant que son mari s'offrait cette petite escapade.

Princess Eugenie’s husband Jack Brooksbank takes a break from his dad duties https://t.co/cwxx1xlbYl — Mail+ (@mailplus) August 2, 2021





Mardi, la belle-mère de Jack Brooksbank a pris la défense de son gendre. Sur la BBC, la mère d'Eugenie a expliqué que "Jack était un homme intègre. C'est juste l'une de mes personnes préférées. En fait, je l'appelle James Bond." Selon elle, le mari de sa fille s'est retrouvé dans cette situation étant donné qu'il est ambassadeur de la marque de tequila Casamigos. Après le gala auquel il devait participer, il a poursuivi la rencontre avec quelques personnalités présentes, à bord d'un yacht. A ses côtés étaient présentes Rachel Zalis, une ancienne rédactrice en chef du magazine Glamour qui est devenue directrice mondiale de Casamigos, et deux mannequins, Maria Buccellati et Erica Pelsoni.

"Il n'était pas approprié que je sois seins nus"

Cette dernière a confirmé au Daily Mail qu'ils étaient tous là "en tant qu'amis et collègues de travail, pour passer un merveilleux après-midi sous le soleil italien. Jack est un ami très cher, je le connais depuis plusieurs années." Si elle était seins nus, c'est pour la simple raison que son maillot "était mouillé". "J'ai donc décidé de l'enlever. Je sais que cela ne semble pas bien pour Jack et sa famille. Je me suis sentie mal quand j'ai vu les images de lui entouré des trois femmes, parce que la sienne n'était pas là", a-t-elle expliqué au Daily Mail. "Tout cela a conduit des gens à tirer des conclusions hâtives. Je suis désolée si j'ai embarrassé la princesse et son mari. Il n'était pas approprié que je sois seins nus."

Selon la jeune femme, Jack Brooksbank l'aurait rassurée à propos des photos. "Il a une relation très forte avec sa femme. Il parlait de son fils tout le temps. Elle sait qu'il était avec des amies et qu'elle peut lui faire confiance." Erica Pelsoni a par ailleurs précisé être furieuse de n'être vue que comme "une mannequin seins nus" étant donné qu'elle est une "travailleuse acharnée" et "mariée depuis 7 ans".

Il n'empêche que la virée de Jack Brooksbank suscite un nouveau scandale dont la famille royale se serait bien passée.