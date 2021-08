L'un des membres des Daft Punk se lance dans un domaine surprenant, 6 mois après la fin du groupe: "Il voulait passer à autre chose"

Il y. a six mois, les Daft Punk annonçaient la fin de leur groupe. L'un d'eux a décidé de reprendre ses activités mais dans un tout autre domaine

Le 22 février, de nombreux fans des Daft Punk ont eu le coeur brisé en apprenant la fin de la collaboration entre Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo.

Mais six mois plus tard, le premier cité a décidé de reprendre la musique. Non sans changer de domaine!

Comme le relaie Voici, le chanteur a décidé de se lancer dans l'opéra. Il devient ainsi le compositeur d’un ballet du chorégraphe Angelin Preljocaj, qui aura lieu à l'opéra de Bordeau du 1er au 10 juillet 2022. "Il avait envie de changer de registre, il voulait vraiment essayer de passer à autre chose, de se frotter à l’orchestration symphonique et c’est ainsi que la collaboration a débuté", confie l'administrateur général de l'opéra bordelais au Parisien.

Thomas Bangalter n'a toutefois encore rien annoncé officiellement.