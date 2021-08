Quand deux journalistes se moquent de Meghan Markle en plein direct: "Pourquoi ne parle-t-elle pas normalement ?"

Deux journalistes du Today Show, en Australie, ont ouvertement critiqué Meghan Markle en plein direct. En effet, à l'occasion de ses 40 ans, l'épouse du prince Harry a partagé une vidéo révélant son projet baptisé "40x40". La duchesse de Sussex a ainsi invité 40 de ses amis à donner 40 minutes de leur temps pour guider une femme qui se retrouve sur le marché du travail. Cette nouvelle initiative est née dans le contexte économique post-covid, dans lequel bon nombre de personnes ont perdu leur emploi.

Ainsi, Karl Stefanovic et Sophie Walsh, les deux journalistes aux commandes du Today Show, ont dévoilé à leurs téléspectateurs ladite vidéo. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils n'ont pas semblé convaincus par le projet de Meghan Markle. "Pourquoi ne parle-t-elle pas normalement ?", a lancé Karl Stefanovic, après avoir rigolé à plusieurs reprises. "J’adore le fait qu’elle fasse la leçon aux gens sur le retour au travail alors qu’elle a quitté son emploi royal après moins de deux ans", lui a répondu sa collègue.

Karl Stefanovic a poursuivi en se moquant ensuite du prince Harry. En effet, dans la séquence vidéo, on peut l'apercevoir brièvement jongler dans son jardin. Le journaliste a alors imaginé qu'il avait été contraint de rester dans le jardin car il aurait fâché son épouse. "Vous savez, comme lorsque vous revenez du bar trop tard et que votre femme dit ‘Tu ne peux plus rentrer dans la maison". Des propos qui ont bien évidemment provoqué l'hilarité de Sophie Walsh, qui a conclu en affirmant que "Harry a perdu la tête".

Pour l'instant, le couple royal n'a pas réagi aux moqueries des deux journalistes.