Kit Harington, acteur emblématique de Game of Thrones, se livre : "Je me sentais honteux, j'avais l'impression d'être une mauvaise personne"

Surtout connu pour avoir incarné Jon Snow dans la série Game of Thrones, Kit Harington a souffert de dépression et d'alcoolémie durant plusieurs années. Après le tournage de la série, l'acteur a eu des idées très sombres et a dû prendre une pause d'une année durant laquelle il a été traité dans un centre de désintoxication et toxicomanie.

"On en arrive à un point où on a l’impression d’être une mauvaise personne, où on se sent tellement honteux, explique l'acteur anglais. On a l’impression qu’il n’y a pas d’issue, que c’est juste qui l’on est […]. Devenir sobre, c’est tout un processus pour se dire 'non, je peux changer'."

Depuis lors, Kit Harington n'a plus touché à l'alcool. "Un léopard change ses tâches […] Je trouve que c’est vraiment la plus merveilleuse des choses. C'est une métaphore qui m’a vraiment aidé. C’est une chose à laquelle je me suis accroché – l’idée que je pouvais faire cet énorme changement sur qui j’étais, et comment vivre ma vie. La vie est belle. J’ai un enfant et une belle relation. Je suis un homme très heureux, content et sobre."