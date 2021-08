La rumeur a déferlé sur les réseaux sociaux hier. Les fans de Friends espèrent voir Rachel et Ross ensemble dans la vraie vie. Ce n'est pas pour tout de suite, selon un proche.

Jennifer Aniston et David Schwimmer en couple ? Un proche des acteurs de Friends clarifie les choses

Rachel et Ross en couple aussi dans la vraie vie ? Les fans de Friends se sont emballés hier à l'idée que les acteurs Jennifer Aniston et David Schwimmer partagent leur vie aussi loin des caméras. Les rumeurs d'un rapprochement entre les deux acteurs après les fameuses retrouvailles à l'écran allaient bon train.

A l'origine de ces rumeurs, une source anonyme du magazine Closer : "Après les retrouvailles, il est devenu clair que les souvenirs du passé avaient suscité des sentiments chez eux deux et que l’alchimie qu’ils avaient toujours enterrée était toujours bien présente. Ils ont commencé à envoyer des SMS juste après le tournage et le mois dernier. David s’est envolé de chez lui à New York pour voir Jen à LA. Ils ont également été vus en train de boire du vin, en pleine conversation, marchant dans l’un des vignobles préférés de Jen à Santa Barbara, où il était clair qu’il y avait beaucoup d’alchimie entre eux." Pas de quoi s'emballer, mais les fans de la sitcom se sont mis à y croire, surtout parce que David Schwimmer a avoué ceci lors retrouvailles des acteurs : "La première saison, j’ai eu le béguin pour Jen." Ce à quoi l'actrice a répondu que c'était réciproque.

"À un moment donné, nous avons tous les deux eu le béguin l’un pour l’autre, mais c’était comme si deux navires continuaient de se croiser parce que l’un de nous était toujours en couple, donc nous n’avons jamais franchi cette ligne. Nous avons respecté cela", avait conclu l'acteur de Ross.

Les récentes entrevues ont donc ravivé les espoirs des fans de la série, déjà anéantis par le représentant de David Schwimmer. Celui-ci a déclaré au média The Sun qu'il n'y avait "rien de vrai" dans les rumeurs qui circulaient.