Intervention chirurgicale importante pour Charlene de Monaco ce vendredi

Un communiqué de presse envoyé par le palais princier de Monaco a annoncé ce vendredi matin que la princesse Charlene de Monaco allait subir une nouvelle intervention chirurgicale. On ne connaît pas la nature de l'intervention, mais celle-ci va durer près de 4 heures.

On sait également que la princesse sera sous anesthésie générale. Cette intervention est prévue de longue date, selon nos confrères de RTL info qui indiquent que "le prince Albert, son époux, et leurs enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella la rejoindront pendant sa période de convalescence."

La princesse est bloquée en Afrique du Sud, où elle s'est rendue pour les funérailles du roi des Zoulous. Elle ne peut reprendre l'avion car elle souffre de problèmes ORL.